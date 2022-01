Vuoden auto 2022 -palkinto Kian sähköautolle

Kia EV6 RWD GT-Line on lyhyen olemassaolonsa aikana saanut kehuja vasemmalta ja oikealta. Perjantaina suuri brittiläinen autoalan toimija What Car? kertoi valinneensa sen vuoden 2022 parhaaksi autoksi.

Brittijulkaisun mielestä tässä on Vuoden auto 2022. Vuoden Auto Suomessa 2022 -kisassa samainen malli ylsi kolmanneksi.

Näin Kia voitti jo toisen kerran What Car? -äänestyksessä Vuoden auto -palkinnon. Vuonna 2019 voiton vei Kia e-Niro.

– Kia on jälleen kerran asettanut uuden mittapuun sähköautoille. EV6 on erinomainen ja monipuolinen auto, joka vastaa loistavasti sähköauton ostajien kysymyksiin toimintamatkasta ja latausajoista, ja joka lisäksi tarjoaa erinomaiset sisätilat, hienostuneisuutta ja vastinetta rahalle, What Car?-sivuston päätoimittaja Steve Huntingford perusteli valintaa.

Komeasti pärjäsi myös BMW, joka vei viiden kategorian voiton. Se voitti ykkössijan luksusmaastureiden sarjassa (BMW X5), ”Executive-autoissa” (BMW 3 -sarja), luksusautoissa (BMW 5 -sarja), coupéissa (BMW 4 -sarja) ja avoautoissa (BMW 4).

Ford oli seuraavaksi menestynein valmistaja kolmella kategoriavoitollaan: pieni SUV (Ford Puma, sporttinen SUV (Ford Puma ST) ja Pick-up (Ford Ranger).

Vaikka Tesla Model 3 ei ole erityisen suuri, se voitti suurten sähköautojen sarjan.

What Car? on suuri kuluttajille suunnattu autosivusto.

