Suomen Rengaskierrätys Oy keräsi viime vuonna ennätysmäärän renkaita hyötykäyttöä varten.

Kaikkiaan kiertoon kulki 65 000 tonnia renkaita. Määrä sisältää eri kokoisia renkaita aina kevyistä polkupyörän renkaista valtaviin työkoneiden renkaisiin, mutta keskimääräiseksi henkilöauton renkaaksi muunnettuna määrä merkitsisi noin 8 125 000 rengasta.

Kasvaneen keräysmäärän taustalla näyttävät vaikuttavan muun muassa koronan myötä yleistynyt oman auton käyttö sekä sähkö- ja hybridiautojen yleistyminen, Suomen Rengaskierrätys kertoi keskiviikkona.

– Pandemian aikana yksityisautoilun suosio on kasvanut selvästi, mikä puolestaan on jo alkanut näkyä renkaiden tavallista nopeampana uusintatarpeena. Käytettyjä autoja tuotu Suomeen paljon, ja niissä renkaat ovat olleet usein valmiiksi kuluneet. Raskaan liikenteen puolella tavaraliikenne on kulkenut hyvin, mikä näkyy renkaiden kulumisena, Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimitusjohtaja Risto Tuominen arvioi.

Suomen Rengaskierrätys Oy on ainoa Suomessa hyväksytty rengasalan tuottajayhteisö. Se vastaa jäsentensä eli rengasalan toimittajien ja tuottajien puolesta renkaiden kierrättämisestä ja hyötykäytöstä.

