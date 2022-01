Näistä jäävät nyt matkailu-autoista kiinnostuneet paitsi: Laikan paluu, Affinity-retkeilyauton uudenlainen vuoderatkaisu ja Beachyn retkeilyvaunumallisto.

Tästäkin messuyleisö jää paitsi: mallivuoden 2022 todellinen uutuus Suomen-markkinoilla on Affinity-retkeilyauto. 6,36-metrisen Affinityn leveys on 220 senttiä ja korkeus 280 senttiä.

Helsingin Messukeskuksessa oli määrä esitellä tänä viikonloppuna melkoinen määrä uusia matkailuajoneuvoja, mutta Caravan 2022 ja Matkamessut siirrettiin myöhempään ajankohtaan.

Edellinen kerran Suomessa on järjestetty karavaanialan näyttely tammikuussa 2020, joten monen uutuusmallin esittely on jäänyt kauppiaiden myyntinäyttelyiden varaan. Caravan 2022:ssa olisikin ollut mukana lähes 30 merkkiä, joista ennennäkemättömiä uutuuksia olisivat olleet Affinity-retkeilyauto ja Beachy-matkailuvaunu. Myös Laika olisi palannut Suomen markkinoille.

Beachy on Hobbyn retkeilyvaunu

Pienissä Beachy-vaunuissa on yksi ikkuna ja ikkunallinen ovi sivulla ja perässä.

Matkailuvaunukaupan suvereenin markkinajohtajan Hobbyn piti esitellä mallistoonsa uusi kevytvaunumalli, mutta sittemmin Beachy-retkeilyvaunu päätettiin ottaa konsernin kolmanneksi merkiksi Hobbyn ja Fendtin rinnalle.

Retkeilyvaunuluokkaa Suomessa hallitsevan puolalaisen Poksin aivan suoranaiseksi kilpailijaksi Beachy-malleista ei meillä ole, sillä pienimmänkin saksalaisvaunun massa on yli 750 kiloa, eli yksikään kolmesta Beachy-mallista ei ole katsastusvapaa, eikä sen kanssa saa ajaa kuin korkeintaan 80 km/h.

Beachyn kohdalla puhutaan rantafiiliksestä pyörien päällä, ja merkin nimikin viittaa hiekkarannoille. Uuden Beachyn sisustus on yksinkertainen. Kangaspäällysteiset korit ja taskut tarjoavat runsaasti säilytystilaa tavallisten kaappien sijaan.

Beachyn tkaovi avautuu puolittain sivulle, puolittain ylös. Kun vuodetta ei tarvita, sen patjat toimivat sohvien selkänojina.

Istuimet on helppo muuttaa vuoteeksi, jolla on pituutta kahdessa pienemmässä mallissa kaksi metriä ja pisimmässä mallissa 2,4 metriä. Retkeilyvaunun sisäleveys on reilut kaksi metriä, ja samaa luokkaa on vuoteen leveys.

Oikealla sivulla on ikkuna ja pyöreällä ikkunalla varustettu ovi. Pystyssä takaseinässä olevan ikkunallisen oven yläosa avautuu ylöspäin, ja ovi mahdollistaa maisemien ihailemisen sängyssä makoillen.

Beachy-vaunuissa ei ole kaasujärjestelmää, joten kokkaaminen pitää hoitaa mukana kuljetettavalla grillillä tai kaasuliedellä. Varustukseen kuuluu 38 litran kylmälaukku, 13 litran vesikanisteri ja tiskiallas. Lisävarusteena saa Thetfordin kannettavan Porta Potti -wc-istuimen.

Beachy-uutuuden kolmessa pohjaratkaisussa ei ole juuri muuta eroa kuin pituus. Mallimerkintä – 360, 420 ja 450 – kertoo korin pituuden. Reilut 2,6 metriä korkeassa pikkuvaunussa on sisäkorkeutta pari metriä. Mallien kokonaismassat ovat 900, 950 ja 1 000 kiloa ja lähtöhinnat 15 980, 16 980 ja 17 980 euroa.

Kahdessa pienemmässä mallissa on nukkumispaikat kahdelle aikuiselle ja yhdelle lapselle, Beachy 450:ssä kahdelle aikuiselle ja kahdelle lapselle.

Laika-koiran nimikkomerkki takaisin Suomen markkinoille

Laikan Ecovip-sarjaan kuuluu yhdeksän 6,59–7,40-metristä pohjaratkaisua, jotka saa sekä puoli- että täysintegroidussa korissa. Lisäksi tarjolla on kolme erimittaista Ecovip-retkeilyautomallia.

Best-Caravan on lisännyt edustustensa joukkoon italialaisen Laikan ja saanut Suomeen muutaman puoli-integroidun Ecovip L -mallin. Vahvemmin Erwin Hymer -konserniin (EHG) kuuluvan merkin myynti alkaa vasta mallivuoden 2023 myötä.

EHG:n premium-merkkeihin lukeutuva Laika on jäänyt Suomessa melko pienelle näkyvyydelle ja sen tuontijaksot melko lyhyiksi. Edellisen kerran Laikan matkailuautoilla oli Suomi-hinnasto mallivuodelle 2013.

Laikan nimi tuli edellisen kerran esiin viime vuonna, kun Suomessa alkoi italialaisen Etruscon myynti. Etrusco perustettiin vuonna 2016 Laikan kakkosmerkiksi.

Laika tuo monelle mieleen 1950-luvun lopulla avaruuteen matkanneen moskovalaisen koiran, ja avaruuskoira onkin antanut nimen italialaisyritykselle. Vuonna 1964 asuntovaunujen valmistuksen aloittaneen Giovambattista Moscardinin yrityksen logossa oleva vinttikoirakin viittaa Laika-koiraan.

Nykyään Laika valmistaa vain matkailuautoja, ja sen mallisto kattaa kaikki matkailuautotyypit retkeilyautoista täysintegroituihin.

Affinity-retkeilyautouutuuden ohjaamossa kerrosvuode

Mallivuoden 2022 todellinen uutuus Suomen-markkinoilla on Affinity-retkeilyauto, joita ruotsalaisen Kaben vuonna 2019 Puolan Ozorkówiin perustama ja 80-prosenttisesti omistama Affinity RV -yritys pyrkii valmistamaan tänä vuonna 400 kappaletta. Affinity maksaa Suomessa 97 000 euroa, ja se on ollut jo aiemmin myynnissä Ruotsissa, Norjassa ja Keski-Euroopassa.

Yhtenä malliversiona valmistettavassa Fiat Ducato -korisessa uutuudessa on ominaisuuksia, joita ei ole tähän mennessä nähty retkeilyautossa. Ducaton korkealle Maxi-alustalle rakennettavan Affinityn sisätiloihin on saatu 14 senttimetriä lisää leveyttä ja tilantuntua leventämällä sivuseiniä ohjaamosta taaksepäin sekä muotoilemalla ohjaamon katto avarammaksi.

Takana on vasemmalla pitkittäinen saarekevuode ja oikealla wc-suihkutila. Affinity lienee markkinoiden ainoa retkeilyauto, jossa on L-kirjaimen muotoinen keittiö.

Maxi-alusta mahdollistaa kaksoispohjasta huolimatta 196 sentin sisäkorkeuden ja suuremman kantavuuden. 6,36-metrisen Affinityn omamassa ajokunnossa on 3 090 kiloa, eli B-kortilla ajettavassa autossa on kantavuutta noin 400 kiloa.

Affinityn patentoitu erikoisuus on istuinryhmästä tehtävä kerrosvuode. Valmistajan mukaan alle minuutissa rakennettava ja yhtä helposti ja nopeasti myös pois laitettavan kerrossängyn ylävuoteella on pituutta 192 ja alavuoteella 182 senttiä.

Pitkittäinen kerrosvuode syntyy nopeasti auton vasemmalla puolelle. Ylävuode on varustettu korotetulla sivureunalla.

Takaosassa oleva ranskalainen pitkittäisparivuode nousee sähköisesti ylös, joten sen alle mahtuu esimerkiksi polkupyöriä. Korin takaosan lisäleveyden ansiosta vuoteen viereen on saatu mahtumaan myös wc-suihkutila, jolloin auton keskiosaan on jäänyt enemmän tilaa.

Affinityä valmistetaan myös Citroën- ja Peugeot-alustalla, mutta Suomeen tuotavissa autoissa on alustana 9-portaisella automaattivaihteistolla varustettu Fiat Ducato. Sen 97 000 euron hinta on laskettu 160-hevosvoimaisella moottorilla, joka poistuu Ducaton tarjonnasta tämän vuoden aikana.

