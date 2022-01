Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kannustaa muuttamaan bensiinillä kulkevan auton kaasu- tai etanolikäyttöiseksi. Muutostöitä Traficom tukee rahallisesti.

Taustalla on fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen. Tukea Traficom voi myöntää 200 euroa, kun auto muunnetaan etanolikäyttöiseksi. Tuhat euroa saa, jos auto muunnetaan kaasukäyttöiseksi.

Muutostöille on asetettu aikahaarukaksi 1.1.2022-31.3.2023.

– Muuntotuen yhtenä edellytyksenä on, että muutos on tehty Traficomin määräyksen mukaisesti ja muutos on hyväksytty muutoskatsastuksessa 1.1.2022 jälkeen. Lisäksi tuen myöntämisen edellytyksenä on, että valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä, kertoo Traficomin asiantuntija Antti Hänninen tiedotteessa.

Tukea voi hakea yksityishenkilöiden lisäksi myös yritykset.

Fakta Kaasukonversion teko jätettävä ammattilaisille Kun bensiinikäyttöinen auto muutetaan kaasu- tai etanolikäyttöiseksi, autoon lisätään toinen vaihtoehtoinen käyttövoima. – Auto toimii muutosten jälkeen myös bensalla, joten vaihtoehtoisen käyttövoiman jakeluverkko ei rajoita käyttöä. Konversiosta ei tosin ole hyötyä, jos et voi tankata kuin hyvin harvoin sen mahdollistamaa vaihtoehtoista polttoainetta, sanoo Traficomin johtava asiantuntija Otto Lahti. Helpoin tapa muuttaa auto etanolikäyttöiseksi on teettää muutos autokorjaamossa, jolloin ammattilainen vastaa muutoksen sopivuudesta kyseiseen moottoriin ja voi hoitaa muutoskatsastuksen. – Jos haluaa itse tehdä muutostyöt, on hyvä tutustua Traficomin määräykseen, jossa kerrotaan muutoksen hyväksymiseen liittyvistä vaatimuksista. Ja kannattaa huomioida, että muutos voi vaikuttaa auton takuuseen eli se kannattaa tarkastaa ennen muutoksen tekemistä, Lahti sanoo. Kaasukonversioiden tekeminen kannattaa jättää aina ammattilaisille. – Kaikkien komponenttien ja asennustavan tulee täyttää tarkat turvallisuusvaatimukset, koska palava kaasu varastoidaan todella korkeaan paineeseen autossa. Kaasulaitteiston asennuksesta pitää olla tämän takia valtuutetun tarkastajan todistus muutoskatsastuksessa. Lahti tähdentää.

