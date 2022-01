Subaru toi Tokion Auto Salon -näyttelyn todellisen voimanpesän. Yli tuhathevosvoimainen konseptiauto on lähitulevaisuuden kilpa-auto.

Väkivahvaan konseptiautoon liittyvät kirjaimet STI (Subaru Technica International), jotka symboloivat merkin suorituskykyisimpiä tuotantoautoja. Nyt STI siirtyy sähköiseen aikakauteen, kun Subaru esittelee täyssähköiset konseptiautonsa, jotka ovat STI E-RA Concept ja Solterra STI Concept.

Ensin mainittu on konsepti tulevaisuuden kilpa-autosta. STI E-RA Challenge Projectin on tarkoitus kehittää ja testata täyssähköistä hiilineutraalia teknologiaa moottoriurheilun tarpeisiin. Yksi tavoitteista on ajaa Nürburgringin Nordschleife toistuvasti 400 sekuntiin eli 6 minuuttiin ja 40 sekuntiin. Tätä kierrosaikaa Subaru tavoittelee ensi vuonna. Ennen sitä autolla ajetaan testejä Japanin kilparadoilla jo tänä vuonna.

Tämän auton kokonaisteho on 800 kW (1 088 hv). Moottoreihin on integroitu Yamahan kehittämät laturit. Litiumioniakkujen kapasiteetti on 60 kWh.

Subarun tuntien konseptiautoissa on totutusti neliveto. STI E-RA -täyssähköautossa se toteutuu siten, että jokaiselle pyörälle on oma sähkömoottorinsa. Käyttövoimaa säätää aktiivinen vääntömomentin vektorointijärjestelmä, joka rekisteröi jatkuvasti, kuinka auton paino jakautuu pyörille ja miten suuri niiden nopeus on suhteessa toisiinsa.

Järjestelmä on kalibroitu niin, että kuljettaja tuntee olevansa yhtä auton kanssa ja pystyy kontrolloimaan autoa, tapahtuipa mitä tahansa, valmistaja kuvailee ajokokemusta.

Lue lisää: Tällaisia uutuusautoja alkaa valua 2022 Suomeen

Subarun toinen Tokiossa esiteltävistä autoista on Solterra STI -konseptiauto. Sähköinen Solterra lanseerataan vielä tämän vuoden aikana.