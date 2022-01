Liikenneturmassa kuolleen omaisten kuuleminen on onnettomuustutkijalle raskasta – ja välttämätöntä. Kokenut tutkija vähentäisi kuolonkolareita kolmella tavalla.

Vuonna 2004 Äänekosken Konginkankaalla kuoli linja-auton ja kuorma-auton välisessä onnettomuudessa 23 ihmistä ja 14 loukkaantui. Siitä lähtien turmapaikalle on toivottu keskikaiteita. Samaisessa rinteessä kuoli toissa sunnuntaina kaksi ihmistä. Keskustelu keskikaiteista alkoi uudelleen.

Haapajärvisellä Simo Alangolla on paitsi vahva mielipide myös tutkittua tietoa keskikaiteista. Alanko on poliisi, joka on toiminut Jokilaaksojen liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan jäsenenä jo 25 vuotta

– Valtateille pitäisi saada keskikaistat, jolloin vastaantulevat ajoneuvot eivät ajaudu keulat vastakkain.

Alanko vähentäisi liikenneturmia myös kahdella muulla tavalla.

– Lisäksi ottaisin käyttöön yhdistelmän alkolukosta ja ajokorttitunnisteesta: jos olet humalassa tai ajokiellossa, niin et pääse rattiin.

– Mutta kaikkein halvin henkivakuutus on turvavyö, ja tieliikennelain rangaistussäädöksiä pitäisi mielestäni muuttaa niin, että ilman turvavyötä ajaminen voisi vaikuttaa yhtenä rikkomuksena ajokieltoon vaikuttavista teoista – aivan samalla tapaa kuin ylinopeus, Alanko uskoo.

Yli 200 kuolee liikenteessä vuosittain

Suomessa kuolee tieliikenteessä yli 200 ihmistä vuosittain. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta hälytetään paikalle aina, kun Suomessa joku kuolee tie- tai maastoliikenneonnettomuudessa. Simo Alanko lähtee matkaan vaikka keskellä yötä, sillä hälytys ei katso kelloa eikä kalenteria. Onnettomuustutkinta pyritään aloittamaan mahdollisimman nopeasti.

– Soitan paikalla olevalta poliisipartiolta jo matkalla perustiedot ja selvitän muun muassa turvavyön käyttöön, keliolosuhteisiin ja muuhun liikenteeseen liittyviä seikkoja. Lisäksi pyydän ottamaan valokuvia, sillä tapahtumapaikka muuttuu, kun uhreja ja autoja joudutaan siirtämään. Paikkatutkintaa tehdään aikapaineessa, etenkin jos muulle liikenteelle ei ole kiertotietä käytössä. Samalla on tietysti huolehdittava tutkijaporukan työturvallisuudesta, ettei tutkinnan kuluessa itse jää auton alle, Alanko kertoo.

”Omaisten haastatteleminen on raskasta”

Eri puolilla Suomea toimii 20 tutkijalautakuntaa, joissa on kaikkiaan noin 300 jäsentä. Lautakunnassa on asiantuntijoita poliisista sekä lääketieteen, ajoneuvotekniikan, tienpidon ja käyttäytymistieteen aloilta. Onnettomuudesta tutkitaan sen kulku, riskitekijät, seuraukset ja olosuhteet, mutta siinä ei oteta kantaa syyllisyys- tai korvauskysymyksiin. Onnettomuuspaikkatutkinnan lisäksi Alanko haastattelee eloon jääneitä osallisia ja omaisia.

– Omaisten haastatteleminen on raskasta, kun joutuu perheeltä kyselemään tietoja menehtyneestä kuljettajasta. Surun keskelle meneminen on aina yhtä haastavaa, vaikka olisi kuinka monta haastattelua uran aikana jo tehnyt. Siinä ei saa olla minkäänlaista kiirettä, Alanko sanoo Onnettomuustietoinstituutin tiedotteessa.

Autot parantuneet, kuskit tuskin

Neljännesvuosisadan aikana ajoneuvot ovat parantuneet. Ne myös kestävät paremmin törmäyksiä. Kuljettajien osalta kehitys ei Alangon mukaan ole ollut yhtä suotuisa.

– Kiertoliittymät risteyksissä ovat lisänneet liikenneturvallisuutta, samoin poliisin automaattinen nopeusvalvonta. Mutta kuskien osalta tilanne on heikentynyt, esimerkiksi huumeet näkyvät onnettomuuksissa useammin. Lisäksi ikääntynyttä väkeä on yhä enemmän ratin takana, ja heillä on paljon perussairauksia. Se pistää miettimään, että todennäköisesti ajotaito on osalla jo heikoissa kantimissa, Alanko arvelee.

