Käytetyn koeajo: 4 000 euron Ford Ka rättikatolla tarjosi ilonaiheita, mutta ratin kääntäminen herätti kysymyksen

Rättikattoinen Ford Ka on parhaimmillaan kesällä, jolloin katon voi viikata takakonttiin.

Ford Street Ka -nimeä kantava avoauto ja Sport Ka -nimeä kantava kolmiovinen malli esiteltiin vuonna 2003.

Street Ka -malliin oli tuoreeltaan saatavilla ruutia enemmän kuin perus-Kan 1,3-litraisen tarjoamat 75 hevosvoimaa. Kun tarjolle tuli kirkkaansininen ja erittäin hyvin pidetty Street Ka, niin ei muuta kuin menoksi.

Ford Street Ka on pienikokoinen kaksipaikkainen avoauto 1,6-litraisella vapaasti hengittävällä bensapannulla. Mittarilukema oli lähtiessä 158 000 kilometriä.

Moottori käy karkeasti ja sisustus on muovinen. Tällä autolla ei totisesti ajeta huomaamattomasti ylinopeuksia. No, tietenkin se on äänekäs ja karkea menopeli, mutta myös yllättävän napakka ajettava. Vaikka ajoin vähän liian lujaa Vantaan Tikkurilan keskustassa hidasteeseen ja korvissa paukahti, niin yllättävän vähän röykkyisemmilläkään teillä korista irtosi ylimääräisiä ääniä. Kun rengasääniin ja karkeisiin moottorisoundeihin tottui, niin sileällä asvaltilla tasakaasulla ajaessa auto tuntui jopa siedettävältä.

Katon saa tarpeen mukaan takakonttiin.

Ohjaus on nopea ja tarkka, eikä ainakaan ylitehostettu. Kääntyminen oli yllättävän kankeaa näin pieneksi autoksi. Pihasta ulos sompaillessani varmistinkin asiantuntijalta, oliko autossa lainkaan ohjaustehostinta. No kyllä kuulemma oli.

Bensamoottori on tämän päivän mittarilla todella vanhanaikainen: vapaasti hengittävä ja nelisylinterinen. Vaikka kuutiotilavuus on 1 600, niin tehoa löytyy hikiset 95 hevosvoimaa. Johan uuden Ford Fiestan 1000-kuutioisesta ja kolmisylinterisestä bensaturbostakin tehoja on revitty 125 hevosvoiman verran.

Silti Street Ka vääntää yllättävän mukavasti ja kulkeekin yllättävän iloisesti. Parasta on kohtuullinen vääntö. Ajossa tuntuu, että sitä löytyy enemmänkin kuin 135 newtonmetriä. Vaihdekepin nuppi on pyöreä alumiinipallo, josta saa hyvän otteen. Tiheästi välitetty viisilovinen manuaalivaihteisto sai aikoinaankin kehuja lyhyistä, täsmällisistä ja kevyistä liikeradoista.

Matala painopiste ja auton ulkomittoihin nähden suuri akseliväli tekevät alustasta toimivan. Kuljettajan penkin säädöt ovat riittävät keskimittaiselle miehelle, mutta pidemmille hujopeille tuskin.

Bensapihiksi vanhaa Ford Street Ka -mallia ei voi kehua. Autoliikekin ilmoittaa yhdistetyksi kulutukseksi kaunistelematta 7,9 litraa satasella, joka on näin pienelle autolle melko paljon. Co2-päästötkin ovat kaukana tämän päivän perushybridienkin luvuista, Ka kun tupruttaa ilmaan hiilidioksidia 189 grammaa kilometrillä.

Koeajettu auto oli siistissä kunnossa.

Mittarilukema 158 000 kilometriä on vielä kohtuullinen, eikä mitä luultavimmin tämän Kan ostaja ei iske käsiään siihen itseensä. Tämän auton ulkonäkö on aikoinaan jakanut mielipiteet voimakkaasti, mutta miellyttipä sen muodot silmää tai ei, niin persoonallisen näköinen tämä vanha avo-Ka joka tapauksessa on. Jos muotoilun kanssa pystyy elämään, niin autoa voi vain suositella. Hinnan ja laadun suhde kyllä kohtaavat.

Jos muotokieli miellyttää, eivätkä karkeat rengas- ja moottoriäänet käy sietämättömästi korviin, niin ei tämä Ford Street Ka välttämättä ole huono ostos 3 900 euron hintapyynnöllä.

Tekniikka Ford Street KA vm. 2004 Mittarilukema 158 000 km Moottori R4, 1 597 cm3, 95 hv, 135 Nm Polttoaine bensiini Voimansiirto etuveto VOIMANSIIRTO M5 KULUTUS 7,9 l /100 km Co2-päästöt 189 g/km Mitat p 3 650 mm, l 1 695 mm, k 1 335 mm, akseliväli 2 449 mm, tavaratila 212 l Suorituskyky 0-100 km/h 12,1 s, huippunopeus 173 km/h Myyjä Auto-Planeetta, Espoo Hinta 3 900 euroa

