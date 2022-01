Kuljettajien määrä on vähentynyt omikronmuunnoksen aiheuttamien sairastumisten ja karanteenirajoitusten vuoksi.

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ajo- ja lepoaikoihin tulee jälleen väliaikaisia poikkeuksia pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Hallitus päätti poikkeuksista torstaina antamallaan asetuksella.

Poikkeusten mukaan vuorokautinen ajoaika saa olla enintään 11 tuntia ja vuorokautisen lepoajan on oltava joka päivä vähintään yhdeksän tuntia. Sallittu ajoaika siis pitenee ja vähimmäislepoaika lyhenee.

Tavallisesti vuorokautinen ajoaika saa olla enintään yhdeksän tuntia, mutta sitä voidaan kahdesti viikossa pidentää kymmeneen tuntiin. Vuorokausilevon on tavallisesti oltava vähintään 11 tuntia.

Asetuksessa linjataan myös muutamista muista poikkeuksista kuljettajien ajo- ja lepoaikoihin.

Kuljettajien riittävyys kovilla

Poikkeuksilla pyritään varmistamaan tavara- ja henkilökuljetusten sujuvuus myös pahentuneen tautitilanteen aikana.

Asetuksen taustamuistiossa sanotaan, että kuljettajien määrä on vähentynyt ja yhä vähentymässä etenkin omikron-virusmuunnoksen aiheuttamien sairastumisten ja karanteenirajoitusten vuoksi.

Erityisesti polttoaineiden kuljetuksissa kuljettajien riittävyyden ennakoidaan olevan erittäin kovilla niin omikronmuunnoksen kuin metsäyhtiö UPM:n lakon takia.

– Lakko on aiheuttanut varavoimaloiden suuren kevyen polttoöljyn tarpeen, mikä on lisännyt runsaasti kuljetustarvetta maanteillä. Polttoaineiden kuljettamisen sujuvuus kaikissa tilanteissa on yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta kriittistä, muistiossa sanotaan.

Poikkeukset voimaan kuukaudeksi

Liikenteenharjoittajien tulee poikkeusten yhteydessä huomioida kuljettajien työssä jaksaminen, eivätkä liikenneturvallisuus tai kuljettajien työturvallisuus saa vaarantua.

Poikkeukset eivät koske paikallisliikenteen linja-autonkuljettajia, joihin ei sovelleta ajo- ja lepoaikasäädöksiä.

Asetus väliaikaisista poikkeuksista tulee voimaan ensi maanantaina, ja se on voimassa 15. helmikuuta asti. Poikkeukset olivat edellisen kerran voimassa keväällä 2020.