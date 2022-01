Audi uudistaa mallistostrategiansa Suomessa. Osa myyntimalleista karsitaan hinnastosta. Samalla jätetään hyvästit manuaalivaihteisille autoille.

Mallistouudistus tapahtuu vaiheittain. Saataville kolme uutta valmiiksi varusteltua varustelutasoa: Progress, Progress Plus ja Progress S line. Maahantuojan mukaan kaikissa varustelutasoissa on aikaisempaa enemmän vakiovarusteita, kun vertailukohtana on aikaisempi, samantasoinen varustelu.Ensimmäiset Audi-mallit on saatavilla uusilla varustelutasoilla tammikuusta alkaen.

Taustalla varustetasomuutoksiin on auton hankkimisen helpottaminen.

– Auton valinta ja ostaminen on nykyisin monimutkainen prosessi kaikkine voimalinjavaihtoehtoineen ja vakio- ja lisävarustevalintoineen. Haluamme yksinkertaisesti helpottaa auton valintaa ja ostamista tällä muutoksella, K-Auton Audista vastaava liiketoimintajohtaja Johanna Ali taustoittaa tiedotteessa muutosta.

Osa aikaisemmin myynnissä olleista Audi-malleista poistuu Suomen maahantuontivalikoimasta vähäisen kysynnän takia.

Vastaisuudessa lähes kaikki Audi-mallit myydään polttomoottoriversioissa vähäpäästöisinä kevythybrideinä, ja lisäksi mallistoon kuuluu kattava valikoima ladattavia hybrideitä ja täyssähköautoja. Kaikki mallit ovat jatkossa aina automaattivaihteisia.