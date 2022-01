Range Rover on nyt entistä ylellisempi – pistokehybridin autoverossa kuusinumeroinen säästö

Ensitutustuminen: Range Roverin pistokehybridin valitseva säästää autoverossa 100 000 euroa.

Tukeva, luotettava ja vankka. Range Roverin viides sukupolvi on nykyaikainen, mutta edelleen se on aito maasturi.

Jos jonkin automallin yhteyteen haluaa liittää usein käytetyn määreen ”ikoninen”, on Range Rover sen varmasti ansainnut. Nyt jo yli 50-vuotias brittimaasturi etenee tänä vuonna vasta viidenteen mallisukupolveensa, mikä kertoo siitä, että isoja kehitysaskelia on otettu verrattain harvakseltaan. Niinpä uuden mallin esittely on aina tavanomaista merkittävämpi, kohahduttavakin tapaus.

Ohjaamo on ylellinen. Ohjauspyörän kaksi puolaa tukeutuvat auton perinteisiin.

Vuosikymmenten aikana Range Rover on muuttunut yhä enemmän tyylitietoisten johtajien ja individualististen yrittäjien luksuslaitteeksi. Nyt käsillä olevan uutuuden muotoilu on vähäeleistä mutta samalla tyylipuhdasta.

Auton muotoilutiimin nokkamies on italialaissyntyinen Massimo Frascella, jonka mukaan Range Roverin viides sukupolvi pyrkii etenkin muotokielen puhdaslinjaisuuteen.

Takaistuimen selkänojaa voi kallistaa lähes sänkymäiseen asentoon.

Auton tunnistaa Range Roveriksi heti, vaikka aiempien sukupolvien kulmikkuus on väistynyt ja harppaus eteenpäin suuri. Uutta on etenkin takavalojen tasapintaisissa muodoissa ja vyötärölinjan korostuksessa. Tällä kertaa vähemmän on enemmän. Auton kyljissä nähdään paljon tasaista pintaa.

Pinnan alla noin 80 prosenttia korirakenteesta on alumiinia, loput erilaisia komposiitteja. Koko autoa kuvaavat modernismi, eheä lahjomattomuus, vähäeleisyys ja haluttavuus.

Viimeksi mainittu korostuu varmasti, sillä auton hintahaitari liikkuu Suomessa noin 140 000 eurosta lähemmäs 300 000 euroon. Vaikka Range Rover on edelleen aito, nelivetoinen maasturi, on ehtaa luksusta entistä enemmän tarjolla.

Voimanlähteistä tarjolle tulevat alkavalla keväällä kolmelitrainen suora kuutos-kevythybridi-diesel kolmena eri tehoversiona (250, 300 ja 350 hevosvoimaa), kolmelitrainen kevythybridi-bensiini (400 hv) ja 4,4-litrainen bensiini-V8, joka tahkoaa kuljettajan käyttöön kokonaiset 530 pollea.

Suomen maahantuojan mukaan dieselin kysyntä on kuitenkin selkeästi hiipumassa, ja useimpien katseet onkin jo suunnattu loppukesästä saapuviin 440- ja 510-heppaisiin pistokehybrideihin. Niiden CO2-päästöt jäävät alle 30 grammaan kilometrillä, ja sen myötä pelkästään autoverossa voi säästää yli 100 000 euroa!

Kaksiosaiset aurinkolipat voi kääntää samaan aikaan sekä etu- että sivusuuntaan.

Pistokehybridien hinnat liikkuvat noin 142 000 ja 211 000 eron välillä. Tekniikan perustana toimivat kolmelitrainen bensiinimoottori ja 105 kilowatin (143 hv) sähkömoottori. Ajoakku on nettokapasiteetiltaan 31,8 kWh. Näillä eväin sähköistä ajoa järjestyy reaalimaailmassa noin 80 kilometriä. Pistoke-Rangea voi ladata maksimissaan 50 kW:n teholla. Täyssähköinen versio Rangesta saapuu parin vuoden kuluttua.

Vakiovarusteita ovat nahkaverhoilu, nykyaikainen Terrain Response 2 -nelivetotekniikka, 90 sentin kahluusyvyys, nelipyöräohjaus ja jousitus, jolla haetaan taikamattomaista tunnelmaa. Ajovalot ovat led-tekniikoin toteutetut. Ensimmäistä kertaa Range Roverin voi hankkia myös seitsemänpaikkaisena.

Keskikonsolista löytyy viilennettyä tilaa reippaasti.

Ensi-istumalta staattista uutuus-Rangea voi kuvailla ylelliseksi. Tilaa on hulppeasti, ja takaistuin kallistuu tarvittaessa lähes vaaka-asentoon. Nahkaa on kaikkialla, jopa katossa, mutta uudenlaisia, ei-eläinperäisiäkin verhoilumateriaaleja tulee saataville.

Hauska yksityiskohta autossa on kaksois-aurinkolipat, jotka voi kääntää samaan aikaan sekä etu- että sivusuuntaan.

Valmistajan mukaan auton ajodynamiikkaa on paranneltu. Ilta-Sanomat palaa tähän, kun uusi Range Rover saadaan myös tien päälle.

Tekniikka Range Rover P400 MHEV First Edition Moottori R6, 2 996 cm³, turbo, 294 kW (400 hv), 550 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 5,8 s, huippunopeus 242 km/h Kulutus 9,5 l/100 km 95E10 CO2-päästöt 215 g/km Voimansiirto A8, neliveto Mitat p 5 052, l 2 047, k 1 870 mm, akseliväli 2 997 mm, omamassa 2 454 kg, tavaratila 725–1 841 l, tankki 90 l Hinta 249 849 euroa

