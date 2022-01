Koeajo: Korealaiskonsernin rinnakkaisista crossover-sähköautoista Kia EV6 voittaa Hyundai Ioniq 5:n ulkonäön lisäksi myös käytettävyydessä.

Kun samasta teemasta tehtyä kahta variaatiota pääsee ajamaan samaan aikaan, autojen vertailemista ei voi välttää. Tässä tapauksessa verrokit olivat samalle E-GMP-alusta-arkkitehtuurille rakennettavat Kia EV6 ja Hyundai Ioniq 5.

Yllä olevalla videolla näytetään, että Kia EV6:sta saa myös sähköä tarvittaessa ulos.

Varsinainen koeajo tehtiin EV6:lla, mutta molemmat korealaiset sähköautot olivat mukana Vuoden Auto Suomessa 2022 -kilvan finaalissa toimittajien vertailtavissa. Kia sijoittui kolmanneksi ja Hyundai viidenneksi. Yli 50 auto- ja liikennetoimittajan antamien äänien perusteella syntynyt järjestys kertoo sekin jotakin näistä kahdesta serkuksesta.

Tekniikaltaan autot ovat pitkälti yksi yhteen, mutta EV6 jättää itsestään tietyllä tavalla numeron verran paremman kuvan.

Ulkonäkö on yksi tärkeä auton valintaan vaikuttava asia. Tässä sporttisemmaksi muotoiltu Kia vetää aavistuksen pidemmän korren, mutta tämä on toki makukysymys. Saman auton eri variaatioiden ulkonäössä ei ole mitään yhteistä.

Korin levyisellä valonauhalla koristeltu perä on näyttävä. Katon jatkeena on spoileri.

Ratin takana vaaka kallistuu hiukan vahvemmin EV6:n suuntaan, ja siihen vaikuttaa ajamiseen oleellisesti liittyvä käytettävyys. Kyllähän erilaisiin ratkaisuihin tottuu, mutta ensivaikutelmalla on oma merkityksensä.

Kiassa on etuistuinten välissä ”leijuva” keskikonsoli, joka on paitsi näyttävä myös toimiva. Keskikyynärnojan jatkeena olevassa keskikonsolissa on kierrettävä ajosuunnanvalitsimen säätöpyörä, kun taasen Ioniq 5:ssä ajosuunta valitaan ratin takana olevasta viiksestä. Eihän automaattivaihteisessa autossa ”vaihdevipua” alituiseen käytetä, mutta keskikonsolilla on myös muuta käyttöä: sen etuosassa ovat käynnistyspainikkeen lisäksi istuinten lämmitys- ja viilennyskytkimet sekä ratin lämmitys, eli niitä ei tarvitse etsiä kosketusnäytön valikoista.

Mittaristo ja keskinäyttö muodostavat näyttävän kokonaisuuden. Näytöt välittävät nykytyylin mukaisesti paljon erilaista tietoa, mutta mittaristossa tyylittely on mennyt luettavuuden edelle. Plussaa siitä, että latautumiseen kuluva aika kerrotaan selvästi.

Kahden näytön yhdistelmä tuo kojelautaan näyttävyyttä.

Mittaristosta löytyy paljon tietoa. Katvealueen monitoreista on hyötyä myös pysäköitäessä.

Mittaristossa vilkutussuunnan puolella näytettävä katvealueen kamerakuva on hyvä varuste, mutta sen saa GT-Line-varusteltuun malliin vain lisävarustepaketin myötä. Samaan 4 850 euron hintaiseen Premium packiin kuuluu paljon muutakin ajoturvallisuutta parantavaa, joten se voi osoittautua hyvinkin hintansa arvoiseksi hankinnaksi.

Pakettiin kuuluu myös adapteri, jonka avulla pystyy hyödyntämään autossa vakiona olevaa verkkovirran ulosottoa. Vehicle to Load- eli V2L-toiminnolle voi olla joskus tarvetta, mutta huomattavasti tärkeämpää on auton kyky ottaa virtaa vastaan.

Takavetoisen, 77 kilowattitunnin akulla varustetun EV6:n normimitattu toimintamatka on yli 500 kilometriä, mutta täyteen ladattu auto lupaili vain alle 350 km:n ajomatkaa. Plusasteisissa lämpötiloissa tehdyn koeajon aikana toimintamatkaa kului suunnilleen yksi yhteen ajokilometrien kanssa, kun ajoa oli mahdollista tehdä hetkittäin myös virtaa säästävää eco-ajomoodia hyödyntäen. Noin 500 kilometrin koeajon aikana keskikulutus oli yli 20 kWh/100 km.

Ajosuunnanvalitsimen lisäksi keskikonsolissa on käynnistyspainike sekä penkkien ja ratin lämmitys- ja viilennyskytkimet.

Vakiona oleva 800 voltin akkutekniikka mahdollistaa jopa 225 kilowatin teholatauksen. Silloin akun pitäisi täyttyä noin 20 minuutissa (10-80 %). Sellaista ei kuitenkaan testattu, mutta 55 kW:n lataustehoa käytettäessä akku latautui 48 kW:lla. Pakkasten aikaan tehdyissä koeajoissa on havaittu, ettei EV6 pysty ottamaan virtaa vastaan läheskään luvatulla teholla, koska akkua ei pysty esilämmittämään ennen latausta.

EV6:n voimalinja toimii hienosti. Hidastuvuutta säädetään ratin takana olevista vivuista. Viides säätöasento mahdollistaa yhden polkimen ajon. Tämä i-Pedal-toiminto pitää kuitenkin kytkeä aina auton käynnistämisen jälkeen uudelleen päälle. EV6:n ajettavuus on hyvällä mallilla, kun kaista-avustin on kytketty pois päältä, sillä se toimii korealaisille tyypilliseen tapaan liian yliholhoavasti.

Etuistuimissa on hiukan leveä lesti, mutta muuten penkit ovat kohtuullisen hyvät. Penkin saa sähköllä myös lepoasentoon, eli akun latautumista tai latauspaikan vapautumista odotellessa voi ottaa vaikka pienet unet.

Takaoviaukot ovat matalat, ja takana istutaan melko alhaalla. Etuistuimissa on kovat taustat, mutta onneksi pituustilaa on reilusti. Tasaisen lattian vuoksi myös keskellä on mukavasti tilaa kengille. Nojassa on puolenkymmentä kallistussäätöasentoa, ja varustukseen kuuluu myös pieni suksiluukku.

Takaluukun avauskytkin on likaantumisalttiissa paikassa. Latausjohdot mahtuvat säädettävän pohjalevyn alle, mutta näppärämpi ja siistimmin avattava paikka niille on etukannen alla olevassa pienessä tavaratilassa.

Teknikka Kia EV6 GT-Line RWD 77 kWh 229 hv MOOTTORI sähkömoottori 168 kW (229 hv), 350 Nm SUORITUSKYKY 0–100 km/h 7,3 s, huippunopeus 188 km/h KULUTUS 16,5–17,2 kWh, sähkö CO2-PÄÄSTÖT 0 g/km TOIMINTAMATKA 528 km AJOAKKU litiumioni 77,4 kWh, sisäinen laturi 11 kW LATAUSNOPEUS 7 h 20 min (11 kW), 1 h 13 min (50 kW 10–80 %), 18 min (350 kW 10–80 %) VOIMANSIIRTO A1, takaveto MITAT p 4 680, l 1 880, k 1 550 mm, akseliväli 2 900 mm, maavara 155 mm, omamassa 1 910–2 000 kg, kokonaismassa 2 425 kg, vetomassa 1 600/750 kg, tavaratila (taka/etu) 520–1 300/52 l HINTA 55 357 euroa Kiitämme Voimalinjan toimintaa Yhden polkimen ajoa Moitimme Yliholhoavaa kaistavahtia Yhden polkimen ajon kytkentää ilman muistitoimintoa

