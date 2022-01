Vuodesta 1952 ilmestynyt Liikennevilkku-lehti on ilmestynyt viimeisen kerran.

Liikenneturvan heijastin on ollut yksi turvallisuuskampanjoiden heijastumista.

Liikenneturvan julkaisema liikenneturvallisuuden asiantuntijajulkaisu Liikennevilkku on ilmestynyt vuodesta 1952. Lehti on matkan varrella ilmestynyt eri nimillä, mutta sen toiminta-ajatus on pysynyt 70 vuotta samanlaisena.

Lehden yhtenä tavoitteena on ollut muuttaa liikennekulttuuria turvallisemmaksi. Liikennevilkun ja sen edeltäjien kohderyhmänä ovat olleet pääsääntöisesti liikenneturvallisuusalan ammattilaiset. Näkyvä poikkeus koettiin, kun Liikenneturvallisuus tavaksi -teemalla lähestyttiin kaikkia kansalaisia vuonna 1962, jolloin Talja tiedottaa -lehti jaettiin joka kotiin. Kyseisen lehden painos oli 1 280 000 kappaletta.

Lehden alkutaipaleen aikaan Suomessa ei ollut nopeusrajoituksia eikä turvavyöpakkoa. Viimeisessä numerossa pohditaan muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutusta tiestöön ja kysytään, miten kannabis vaikuttaa kuljettajaan.

Lehden viimeisen numeron pääkirjoituksessa kerrotaan, että liikenneturvallisuus on parantunut huimasti sitten 1970-luvun, mutta työtä riittää edelleen.

”Valistaminen on pitkäjänteistä työtä, mutta valistajan pitää olla myös ajan hermolla, jotta saa viestinsä perille. Painetun sanan rinnalle on noussut sankoin joukoin muita kanavia, jotka tavoittavat hyvin eri kohderyhmiä. Jostain vanhasta pitää luopua, jotta jää tilaa uudelle”, pääkirjoitus päättää lehden pitkän taipaleen.