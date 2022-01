Fordin asema vahvistuu automatkailussa: iso matkailuautovalmistaja vähentää Fiatin käyttöä?

Fiat Ducaton asema matkailu- ja retkeilyautojen suosituimpana alustana vähenee, kun Erwin Hymer Groupin ja Fordin yhteistyö pääsee käyntiin.

EHG-konserniin kuuluva Etrusco on jo rakentanut Ford Transit -korisia retkeilyautoja.

Euroopan suurin matkailuajoneuvovalmistaja Erwin Hymer Group EHG rakentaa jatkossa matkailu- ja retkeilyautoja myös Fordin Transit- ja Transit Custom -malleista. Yhteistyön taustalla lienee Stellantis-konsernin vaikeudet varsinkin uudistuneen Fiat Ducaton kohdalla.

Fiat Ducato on nyt ja vastaisuudessa yleisin Euroopassa valmistettujen matkailuautojen alusta ja peltikoristen retkeilyautojen kori, sillä niin pitkään italialaisvalmistajan malli on ollut lähes yksinvaltiaan asemassa matkailuajoneuvovalmistajien alihankkijana.

Viime vuosina Ducaton rinnalle on tullut hinnaston alapäähän Citroën Jumper- ja Peugeot Boxer -malleja, mutta Fiatista poiketen näihin nykyisiin samaan konserniin kuuluvia pakettiautoja eikä niiden alustoja saa automaattivaihteisina. Kalleimman hintaluokan matkailu- ja retkeilyautoissa Mercedes-Benz Sprinter on lisännyt suosiotaan tuoreimman mallipäivityksen jälkeen.

Fiatilla on ollut melkoisia ongelmia uudistuneen Ducaton valmistuksessa, eivätkä matkailuajoneuvovalmistajat pysty vastaamaan koko ajan kasvussa olevaan kysyntään. Fiat on syönyt yhteistyökumppaneidensa uskottavuutta myös useilla hinnankorotuksilla.

EHG ei ole ainoa matkailuautovalmistaja, joka tarjoaa Ford-malleja. Ranskalaisen Challengerin joissakin puoli-integroiduissa malleissa on alustana etuvetoinen Transit.

Ford on syystä jos toisestakin ollut matkailuautokäytössä vähäisessä roolissa ainakin Keski-Euroopassa, mutta nyt tilanne tulee muuttumaan, kun Euroopan johtava kevyiden hyötyajoneuvojen valmistaja on solminut puitesopimuksen THOR Industries -konsernin 100-prosenttisen tytäryhtiön Erwin Hymer Groupin kanssa.

THOR Industries on yksi maailman johtavista vapaa-ajan ajoneuvojen valmistajista, jolla on maailmanlaajuisesti yli 31 000 työntekijää. EHG-konsernissa on 15 matkailuajoneuvomerkkiä, joista suomalaisittain merkittävimmät ovat Hymer, Bürstner, Carado, Dethleffs, LMC ja Sunlight.

EHG:n merkit eivät ole käyttäneet Fordia matkailu- tai retkeilyautoissaan ainakaan yli kymmeneen vuoteen. Fiatin ongelmien lisäksi EHG haluaa varmistaa Ford-yhteistyöllä matkailuautoaihioiden saatavuuden, ja taustalla ovat myös Euroopan ulkopuoliset matkailuajoneuvomarkkinat, valmistaahan Ford Transiteja myös Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa.

EHG:lle tulevat Fordit valmistetaan yhtiön Kocaelin-tehtaalla Turkissa, ja ne toimitetaan vuosina 2022-24. EHG on jo valmistanut Ford-matkailu- ja -retkeilyautoja, ja ensimmäiset tällaiset autot saapunevat Suomeen tämän vuoden aikana.

Tuoreen Ford-alustaisen matkailuauton koeajon perusteella voi todeta, että vuonna 2019 myyntiin tulleessa uudistuneessa Transitissa kuljettajan työskentely-ympäristö on varsin henkilöautomainen. Transitissa saa selvästi ihanteellisemman ajoasennon kuin Ducatossa. Fordiin saa koko ajan suosiotaan kasvattavan automaattivaihteiston, ja tarjolla on kaikki kolme vetotapavaihtoehtoa, eli etu-, taka- ja neliveto.

