Ensimmäiset Tesla Model S -mallit ovat pian kymmenvuotiaita. Niitä löytyy jo käytettyjen autojen markkinapaikoilta, mutta pelottaako ajoakun kestävyys?

Model S on vuodesta 2012 lähtien Teslan valmistama viisiovinen hatchback-korinen sähköautomalli.

Autojen yhä sähköistyessä on kuluttajia alkanut askarruttaa etenkin sähköautojen kestävyys. Varsinkin kylmässä Suomessa, jossa autojen keski-ikä on eurooppalaisittain korkea, on autoilijoilla herännyt epäilys sähköautojen käytettävyydestä niiden ikäännyttyä kymmenvuotiaiksi.

Epätietoisuus sähköautojen todellisesta käyttöiästä on konkretisoitunut keskustelupalstoilla pelkona, joka on nopeasti muuttunut omasta arvailusta kaupunkilegendaksi. Yleinen mielipide on, että sähköautot ovat ”muutaman vuoden jälkeen kelvotonta ongelmajätettä, jolla ei tee mitään”. Usein kymmenvuotiaita sähköautoja epäillään myös ”käytännössä arvottomiksi leluiksi”.

Vaikka pelko pahimmasta skenaariosta on aiheellinen ja ymmärrettävä, on tämä kaupunkilegenda nyt osoittautumassa huuhaaksi. Hyvän esimerkin uuden ajan ikääntyvästä sähköautosta antaa Tesla Model S, joka saapui Eurooppaan aivan vuoden 2012 lopulla. Käytännössä ensimmäiset Model S -eurooppalaisyksilöt ovat vuosimallia 2013, eli niiden kymmenes elinvuosi on parhaillaan täyttymässä.

Suomessa näin vanhoja Model S Tesloja ei markkinoilla käytännössä vielä nähdä, mutta esimerkiksi suuren mobile.de-kauppapaikan kautta niitä on jo markkinoilla ostettavissa – myös Suomeen.

Vanhimpia 2013-vuosimallin Model S:iä on myytävänä muun muassa Saksassa, Hollannissa, Norjassa, Italiassa, Bulgariassa ja Romaniassa. Autoyksilöillä on tässä vaiheessa ajettu tyypillisesti 150 000–250 000 kilometriä, eli suomalaisittainkin varsin tavanomainen määrä.

Arvottomiksi tällaiset kymmenettä käyttövuottaan täyttävät Model S:t eivät ole muuttuneet, eivätkä myöskään toimimattomiksi. Kaupan on varsin tavanomaisia autoja, jotka ovat jo nähneet elämää, mutta toimivat edelleen ilman dramaattista pudotusta niin käytettävyyden kuin toimintamatkankaan suhteen. Autojen pyyntihinnat vaihtelevat noin 30 000 ja 40 000 euron välillä version, ajomäärän ja yleisen kunnon mukaan.

Autoveron määrä Suomeen tuotaessa näin vanhassa sähköautossa olisi marginaalinen.

Tesla Model S oli suuri ihmetyksen aihe Frankfurtin autonäyttelyssä 2013.

Suomessa Model S on toiminut usein myös taksiautona, ja auton alkuperäisillä ajoakustoilla on ajettu ongelmitta yli 600 000, jopa noin 800 000 kilometriä. Tämä tieto yhdistettynä pian kymmenvuotiaiden autoyksilöiden olemassaoloon hälventää pahimpia pelkoja sähköautojen kestävyydestä, niin iän kuin ajomääränkin suhteen.

Tesla ei ole enää vuosiin ollut sähköautomarkkinoilla yksin. Muiden valmistajien tuoreemmilla malleilla ei ole mitään oletusarvoista syytä suoriutua käytettyinä huonommin. Ei ole siis erityinen ihme, että Toyota antaa tänä vuonna Suomeen tulevalle bZ4X-täyssähkömallilleen parhaimmillaan miljoonan kilometrin akkutakuun. Sähköautot saattavat osoittautua jopa ongelmattomammiksi kuin jotkin polttomoottoriautosisarensa. Sähköautojen toinen käyttövuosikymmen näyttäköön sen.