Autovakuutuksen asiantuntijat sekä Suomessa että muissa maissa kiinnittävät huomiota Teslan siviililiikenteeseen sopimattomiin suoritusarvoihin.

Tesla halusi tehdä sähköautosta ”maailman parhaan auton”, ja näihin ominaisuuksiin haluttiin liittää urheiluauton suorituskyky.

Sähköautojen kohonnut vahinkoriski on kansainvälinen ilmiö. Valtamerkkinä ja koko alan edelläkävijänä on ollut pitkään Tesla, jonka osuus puheena olevissa vakuutustapauksissa on ollut ratkaiseva.

Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) johtaja Janne Jumppanen sanoo, että Suomessa sähköautojen riskiarviossa otettiin huomioon myös Ruotsin, Norjan ja Yhdysvaltain kokoamat tiedot ja kokemukset. Ne olivat samansuuntaisia kuin Suomessa.

Tanskalaisen Politiken-lehden vakuutusyhtiöille tekemän kyselyn mukaan sähköautoille oli sattunut kaikkiaan 20 prosenttia enemmän vahinkoja kuin Tanskan autokannalle keskimäärin. Erityisesti huomio kiinnittyi Teslaan, jolle sattui vahinkoja 50 prosenttia muita enemmän.

Samansuuntainen kehitys on ollut Norjassa. Maan vakuutusyhtiöiden käyttämän pisteytyksen mukaan polttomoottoriautojen onnettomuusprosentti oli 9 prosenttia, kaikkien sähköautojen 13,5 ja Teslan 20,4 prosenttia. Tesla on useana kuukautena ollut Norjassa eniten ensirekisteröity merkki.

