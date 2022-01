A5 Coupe on lähes kiistatta Audin kaunein korimalli. Siksi se ostetaankin lähinnä tunteella.

Kun kaksiovisuus vielä rajaa ostajakuntaa, on intohimoisella Audi-ihmisellä mahdollisuus tehdä vaihtoautohalleissa todellisia löytöjä kohtuuhinnalla. Koeajoon saatu A5 Coupe -diesel vuosimallia 2012 on tuontiauto ja siksi vetokin on pelkästään etupyörillä.

Nettiauto.comin tarjontaa selaillessa kiinnittyy huomio ensimmäisenä A5-mallien kohtuukilometreihin. Lokakuun puolivälissä tarjolla oli 336 yksilöä, joista vain 22:lla oli ajettu yli 300 000 kilometriä, yli 200 000 kilometriä ajettujakin ”aavitosia” oli reilut sata.

Audi A5 -mallia on valmistettu vuodesta 2007 lähtien. Kun hakukenttään syöttää samanikäisiä ja tavanomaisia Audi A4 -malleja, tarjonta nousee 978 autoon. Niistä yli 300 000 kilometriä ajettuja on 128 ja yli 200 000 kilometriä ajettuja 401 yksilöä.

A5 ei selvästikään ole ihan samalla tavalla vaikkapa paljon ajavien myynti-ihmisten auto kuin perus-Audit.

– Vähän paremmin varustellun ja sähäkämmällä moottorilla varustetun leasing-A5:n verotusarvo nousee sen verran korkeammalle, että jo senkin takia A4-perusmallia on massana enemmän, sanoo raisiolaisen Visa-Auton paikallisjohtaja Miikka Lännistö.

Audi A5 -mallin hankinta ei kaadu ainakaan huonoon saatavuuteen.

A5:nkin menekin ratkaisee ovien lukumäärä.

– Neliovinen Sportback-malli suurempine sisä- ja tavaratiloineen on kaksiovista Coupéa käytännöllisempi, mutta tarjoaa silti perus-sedania enemmän sporttisuutta. 2- tai 3-ovinen coupe-malli merkistä riippumatta rajaa aina auton käyttöä ja on sen takia marginaalisempi myydä. Coupéa etsiviä on aina rajallisempi määrä, mutta heitäkin on riittävästi. Onhan se sähäkän näköinen auto. Ja jo kymppitonnilla alkaa saada A5-malleja järkevillä kilometreillä ja ihan ok-moottoreilla, Lännistö sanoo.

Kaksiovinen A5 Coupékin menee lopulta aina kaupaksi senkin takia, että kilpailijoitakin on markkinoilla niukasti.

– Lähinnä tulee mieleen BMW:n 3-sarjan coupé-mallit.

Lännistö myöntää kuitenkin, että ostotilanteissa juuri koeajetun ikäisten bensa-Audien kohdalla merkin surullinen öljynkulutusongelma nousee keskustelun aiheeksi.

A5-malleja on myös pidetty ja huollettu ehkä hitusen paremmin kuin perus-Audeja.

–Tällaiseen coupémaiseen Audi A5:een suhtaudutaan 4-ovisena Sportback-versionakin enemmän tunteella kuin tavalliseen Audi A4:ään. Mitä erikoisempaan suuntaan auto menee, sitä vahvemmin siihen suhtaudutaan tunteella: autoa pidetään ahkerammin puhtaana ja käytetään ehkä ammattilaisella kestovahauksessa. Tällaiset autot hankitaan paitsi käyttöautoiksi myös vähän harrastukseksi, Lännistö sanoo.

Suomeen uusina maahantuodut A-vitoset ovat järjestään nelivetoisia, mutta koeajoon otettu A5 kolmilitraisella V6-turbodieselillä on etuvetoinen. Kyllähän etuvedollakin pärjää melko varmasti nykyisissä talvioloissakin, mutta silti tuli tunne, että käytetyn ison diesel-Audin pitäisi kyllä olla nelivetoinen Quattro. Tehoa on 204 hevosvoimaa, mutta liukkailla valoista lähdettäessä niistä ei etuvetoisella ole samaa iloa ole kuin nelivetoisessa.

Kaksiovisuus voi olla este hankinnalle.

Sulalla kelillä ja hyvillä teillä kyllä 204 hevosvoimallakin saavutetaan jo mukavan urheilullinen suorituskyky, joka vastaa sekä auton ulkonäköä että ajo-ominaisuuksia.

Vääntöähän tässä on muhkeat 400 newtonmetriä. Se tekee ajamisesta erittäin nautinnollista. Vauhti nousee ihan huomaamatta ja ohitukset sujuvat vauhdilla. Ihan oman ajonautintonsa tarjoavat sitten mutkaiset pikkutiet, joissa Audi A5:n urheilullinen alusta pääsee oikeuksiinsa. Ajaminen oli niin kivaa, että mikään kiire ei ollut päästä perille.

Yhdistetty kulutus on Auto-Data-sivuston mukaan 4,9 litraa sadalla kilometrillä. Käsitykseni mukaan se ei kyllä käytännössä ihan täyty.

Luotettavuus on sitten tietenkin oma juttunsa, kun autolla on ikää kohta 10 vuotta ja hintaa kuitenkin lähes parikymmentä tuhatta. Katsastustilastojen valossa A5 on luotettava auto: vuosimalleissa 2007-2009 hylkäysprosentti oli kolmen vuoden jälkeen 5,5 mutta sen jälkeen putosi alle kahden. Syitä voi olla monia. Yksi voi olla se, että A5-mallia pidetään paremmin kuin autoja yleensä ja niillä myös ajetaan vähemmän.

Nettiauto.comista luettujen omistajien kokemuksia ja niiden perusteella voisi tiivistää, että A5 on paitsi pirun hyvännäköinen ja luotettava, myös myös kallis ylläpitää. Useammassa kommentissa itketään korkeita huoltokustannuksia, varaosien hintoja ja vakuutusmaksuja. Eli kun se huollon aika tulee, niin halpa lysti loppuu. Itse pidän tätä hiljaisena autona, mutta jonkin verran omistajat haukkuvat kovaa rengasmelua. Se tietenkin riippuu renkaista.

