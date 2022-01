Koeajo: Renault Arkana on suoraviivainen perushybridi.

Renault Arkana on ranskalaismerkin tuorein hybridi. Täyshybridi-Arkanan keulalla puurtaa 1,6-litrainen vapaasti hengittävä bensiinimoottori, mutta hieman epämuodikkaasti tätä autoa ei voi ladata pistokkeesta – toisin kuin Mégane-pistokehybridiä.

Arkana on siis nykymittapuin hyvin tavanomainen perushybridi, joka toisaalta tavoittelee myös erottuvia muotoiluarvoja. Pistokehybridin ilmestyminen myöhemmin Arkanaan ei kuitenkaan ole mahdottomuus.

Renault’n uudenlaista hybriditekniikkaa on kehitetty ja testattu viiden vuoden ajan, ja nyt innovaatiot ovat kaiken kansan saavutettavissa. Tekniikan varsinainen erikoisuus on siinä, että autoa voidaan ajaa niin sarja- kuin rinnakkaishybriditilassa.

Takana pyöränkaaret ovat saaneet kunnon pullistukset, ja kattolinja laskee matalana kohti perää.

Yksi Arkanan valteista on myös kohtuullisen houkutteleva hankintahinta, sillä sen kalleinkin, nyt koeajettu versio jää hinnaltaan alle suomalaisten uuden auton keskihinnan, 33 000 euron tuntumaan. Rahalla saa kompaktin, mutta samalla järkikokoisen perheauton.

Arkanan ytimessä ovat vapaasti hengittävä bensiinimoottori, kapasiteetiltaan pieni (1,2 kWh) ajoakku, kaksi sähkömoottoria ja uudenlainen automaattivaihteisto. Pieni akku on ennen kaikkea suunniteltu jarrutustilanteisiin energian talteenottoa varten. Paperilla kaikki on perustarpeita ajatellen kunnossa, mutta pieni ongelma on, että Renault’n hevosvoimat tuntuvat tien päällä todellakin hieman paperisilta. Kiihtyvyys sataseen kestää yli 10 sekuntia, mikä ei ole ihan linjassa auton menevän ulkomuodon kanssa.

Ajaminen sinänsä on kuitenkin varsin helppoa. Kuljettajalle uusi tekniikka konkretisoituu käytännössä ihan tavallisena automaattiautona. Täyssähköajotilaankin voi siirtyä napin painalluksella, mikäli akussa vain on tarpeeksi virtaa. Usein niin ei ole, koska akun kapasiteetti on niin pieni. Tien päällä auto on kohtuullisen hiljainen, eikä ajokäytöksestä voi nostaa esiin mitään erityisen huonoa tai hyvää: Arkana on tyypillinen perussuorittaja.

Ohjaamo on perustoimiva. Sisustus on laadultaan tavanomaista hyvää, mutta positiivista on ennen kaikkea se, että ohjaamossa on säilytetty oikeita fyysisiä painikkeita.

Suurempi tablettityyppisistä kosketusnäytöistä on asennettu pystyyn ja on 9,3-tuumainen.

Jousitus sen sijaan on säädetty selkeästi pintakovan puolelle. Tästä seuraa epätasaisilla ajopinnoilla hermostunutta heilumista puolelta toiselle, mikä saattaa häiritä joitakin. Ikävimmin ominaisuus konkretisoituu takaistuimen reunapaikoilla, joilla matkustajan pää voi helposti kopsahtaa katon reunaan, sillä takaistuimella ei ole liiaksi leveyttä. Auts!

Sen sijaan kuljettajan paikalla asiat ovat mukavasti mallillaan. Näkyvyys eteen sekä sivuille on hyvä, mutta taakse ei niinkään. Pystyyn asennettu kosketusnäyttö on Arkanassa tablettityyppinen eikä kojelautaan integroitu. Se ei varmasti miellytä kaikkia. Mukautuva tasanopeuden säädin toimii siististi, jos keliolosuhteet sen vain sallivat. Arkanalla voi vetää maksimissaan 760 kilon jarrullista tai 750 kilon jarrutonta vaunua. Maavaraa on parisen kymmentä senttiä.

Renault’n digitaaliset mittaristot näyttävät tätä nykyä tällaisilta.

Ei henkseleitä! Hauska mittariston käännöslapsus pyytää käyttämään vyötä tai sammuttamaan moottorin. Kyse on tietenkin turvavyöstä, ei vyöstä.

Koeajettu ylin R.S. Line -varustetaso maksaa sitä alempaan, ensitestissämme olleeseen Intens-varusteluun verrattuna parituhatta enemmän. Lisäpanostuksella saa vakiona katvealueen valvontajärjestelmän, risteävän liikenteen peruutusvaroittimen, aktiivisen pysäköintiavustimen ja sivupysäköintitutkat. Navigointi sisältyy jo Intens-varusteluun. Samalla sisätiloihin tulee yhdistelmä kangas-, nahka- ja alcantaraverhoilua, etuistuinten sähkösäädöt sekä kännykän langaton latausasema.

Erilaisia herkkuja on sen verran paljon, että lisähintaa voi pitää kohtuullisena. Etenkin risteävän liikenteen peruutusvaroitin saattaa osoittautua fiksuksi varusteeksi ruuhkaisilla markettiparkkiksilla. Lisäksi CarPlay ja Android Auto kuuluvat aina auton hintaan, joten kosketusnäytöstä saa varmasti kaiken irti. R.S. Line -varustelussa näyttö on 9,3-tuumainen.

R.S. Line -varustelu tuo mukanaan muun muassa näyttävämmän verhoilun, jossa yhdistyvät kangas, nahka ja alcantara.

Keskimittaisilla aikuisilla ei ole takana suurempia tilaongelmia, mikäli etuistuimet eivät ole aivan taka-asennossaan. Reunapaikoilla on kuitenkin niukalti pääntilaa sivusuunnassa.

Kontrastitikkausta on käytetty monissa kohdin verhoilua, millä saadaan sisustukseen raikkaampaa ilmettä.

Turvavyöt ovat saaneet hienostunutta tehosteväriä.

Tavaratilan koko on perusmuodossa 480 litraa. Takaselkänojat alas taitettuna selkeän muotoinen kontti kasvaa lähes 1,3 kuution kokoiseksi.

Entäpä sitten ne Arkanan muodot? Onko Renault onnistunut luomaan uuden karismaattisen auton? Jokainen päättäköön itse tykönään, mutta kyllä Arkana hieman tavanomaista rohkeampi uutuus on.

Ikuisuuskysymys sopivan erottuvan, mutta kuitenkin riittävän monen silmää miellyttävän välillä kertoo tulevaisuudessa, kuinka hyvin Arkana otetaan esimerkiksi Suomessa vastaan. Perusasiat ovat kuitenkin kunnossa.