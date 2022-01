Huollot Kohtuuhintaiset huollot? Kyllä, mutta jakoketjun soisi kestävän

Mielikuva Jaguarin huoltamisen kalleudesta on monilta osittain menneestä maailmasta. Ainakaan muutamiin muihin premiummerkkeihin verrattuna perushuollot tuntuvat kohtuuhintaisilta.

– Tällaisen XE-dieselin huoltoväli on 24 000 kilometriä, ja normaali perushuolto maksaa keskimäärin 380 euroa. Isompien ja kalliimpienkin Jaguar-mallien huollot maksavat usein jopa satasia vähemmän kuin muiden vastaavan koko- ja hintaluokan premiumautojen huollot. Esimerkiksi veljeni teetti juuri omalle kolmilitraiselle saksalaismerkilleen 60 000 kilometrin laajan määräaikaishuollon merkkikorjaamossa ja maksoi siitä 890 euroa. Meillä vastaava laaja huolto kolmilitraiselle Jaguarille XJ:lle maksaa 520 euroa. Jarruremonttienkin hinnat ovat ihan samaa luokkaa kuin muissakin premiumautoissa, kertoo Jaakko Etholen Jaguareja ja muita brittimerkkejä huoltavasta Jag-Finn Oy:stä.

Vaikka Jag-Finn on myös Autofit-ketjuun kuuluva monimerkkikorjaamo, sen perusta ja juuret ovat nimenomaan brittimerkkien huoltamisessa ja korjaamisessa.

Vuonna 2015 markkinoille tulleella XE-mallilla Jaguar pyrkii tavoittamaan laajempia markkinoita. Uutena XE-mallien hinnat ovat samaa tasoa kuin saman kokoluokan BMW:n 3-sarjan, Mercedes-Benzin C-sarjan ja Audin A4-sarjan mallien kanssa. Halvimman XE:n lähtöhinta uutena on noin 40 000 euroa.

Samaa taktiikkaa Jaguar yritti tuomalla vuonna 2001 markkinoille X-Typen. Sen tarina päättyi kuitenkin jo vuonna 2009. X-Type luotiin, kun Jaguar oli Fordin omistuksessa. Askel kohti pienempää kokoluokkaa ei onnistunut kovin hyvin. X-Type luotiin silloisen Ford Mondeon pohjalta, mutta lopputulos oli huonompi kuin lähtökohtana ollut, melko hyvin toimiva Mondeo.

Intialaisjätti Tata Motors osti sittemmin Fordilta sekä Jaguarin että Land Roverin autotehtaat. Uuden valmistajan laatu näkyy Etholenin mukaan myös XE-mallissa.

– XE:n ja X-Typen laatua ei pidä oikeastaan edes verrata keskenään. XE:ssä käytännössä kaikki muu paitsi kahdeksanlovinen automaattilaatikko on Jaguar Land Roverin omaa tuotantoa. Saksalaisen vaihteistovalmistaja ZF:n automaattilaatikkokin on taattua laatua, sillä sama valmistaja tekee BMW:n ja monen muunkin automerkin automaattilaatikot, Etholen sanoo.

XE:n varustetaso ja äänimaailma luonnollisesti ovat eri tasoa kuin Jaguarin kalliimmissa XJ- ja XF -malleissa.

– Viimeistelykin on eri luokkaa, sisustusmateriaalit kun ovat edullisempia. Luotettavuudeltaan XE on kuitenkin hyvää laatua. Itse ajoin omalla XE:lläni 180 000 kilometriä ilman mitään murheita, Etholen sanoo.

Esimerkiksi juuri XE-mallin kaksilitrainen dieselmoottori saa Etholenilta kiitosta.

– Samaa moottoria käytetään Land Roverin Discoveryn ja Range Roverinkin eri malleissa, samoin kuin isommissa Jaguar-malleissakin, hän sanoo.

Ainoa merkittävä haaste liittyy XE:n jakoketjuun.

– Sama ongelma on monella muullakin merkillä. Ketjut venyvät ja alkavat aiheuttaa ääniä: moottorihäiriövalo syttyy kun ketju alkaa venymään. Ja tämä taas haittaa imu- ja pakoventtiilien ajoitusta sekä vaikuttaa eri nesteiden syöttöihin ja vähän kaikkeen muuhunkin. Tehdashan on näitä ketjuja uusinut paljon takuukampanjoina. Ketjun uusimisen jälkeen oireita ei enää ole tullut.

XE:n ketjun vaihtamisen tarve on arpapeliä.

– Meillä on käynyt autoja, joilla on ajettu 280 000 kilometriäkin, eikä ketjua ole tarvinnut vaihtaa. Mutta toisaalta parhaillaan työn alla on XE, johon pitää tehdä ketjuremontti, vaikka autolla on ajettu vasta 72 000 kilometriä. Tässä kyseisessä autossa maahantuojakaan ei tule kustannuksissa vastaan, koska auto on tuotu ulkomailta Suomeen omia kanavia pitkin, Etholen sanoo.

Ketjuremontti Jaguariin ei ole halpaa, ei edes edulliseen XE-malliinkaan.

–Ketjun uusiminen maksaa noin 4 500 euroa. Itse osat eivät ole kalliita, eikä se ketjun vaihtokaan itsessään, mutta ketjuremontti vaatii koko moottorin ja vaihdelaatikon irrottamisen. Ne ovat isoja työvaiheita, samoin kylmäaine- ja jäähdytysjärjestelmien tyhjennykset. Myös nykyisin käytettävät kylmäaineet ovat arvokkaita. Ja jatkoketjun vaihtamisen yhteydessä pitää vaihtaa myös mm. moottorin tasapainoakselit.