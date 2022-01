Koeajo: Lievästi uudistunut katumaasturi-BMW on ladattaessa säästeliäs, mutta ennen muuta tutusti ylellisen arkimukava.

Kaksiosainen nokkamaski ei yllättäen ulotu aivan alahelmaan saakka, kuten nykyään jo parissakin uudessa BMW-mallissa. Yleisilme on muutenkin hieman konservatiivinen.

Joskus niin sanotut mallikaaren puolivälin muodistukset ovat todella näkyviä, joskus taas eivät.

Lue lisää: BMW:n uutuusauto kykenee vaihtamaan väriä kesken ajon – video

Uuden BMW X3:n osalta kyseessä on annetuista vaihtoehdoista ehdottomasti jälkimmäinen, mikä on myös linjassa vastaavaa uudistumista hiljattain noudattaneiden pahimpien kilpailijoiden eli Audi Q5:n ja Mersun GLC-sarjan kanssa.

Käytännössä ulos näkyvää uutta löytyy lähinnä katumaasturi-BMW:n etu- ja takavaloista sekä puskurimuodoista.

Takakontin akkupatti on aika iso, mutta onneksi tasainen. Latausjohdoille ei ole oikein luontaista helppokäyttöistä säilytyspaikkaa jonne pääsisi käsiksi myös silloin kuin kontti on täynnä tavaraa.

Suurimman huomion kerääkin lopulta legendaarisen munuaismaskin aika maltillinen muuttaminen, mikä on hieman yllättävää.

Onhan BMW ehtinyt esitellä autoistaan jo useita sellaisiakin versioita, joissa etusäleikkö täyttää lähes koko etupään.

Lue lisää: Koeajossa sähköiseksi muunnettu menestysmalli – kuskia kaitsevat järjestelmät ärsyttävät tavallista enemmän

Sisällä muodistusmuutokset jatkavat joka tapauksessa samaa pienten viilailujen linjaa.

Keskikonsolia on uudistettu, ilmastoinnin nappulalogiikkaa hieman muutettu ja varusterepertuaaria hienosäädetty.

Voimalinjavalikoiman mielenkiintoisimpia tapauksia on joka tapauksessa yhä autoveroystävällinen lataushybridi, joka tarjoaa katumaasturikuoriin lähes 300 hevosvoiman tehot ja reilusti yli 400 newtonmetrin väännön.

Matkustusmukavuus on kohdallaan ja valoisuutta riittää ainakin kermanvaalean sisustan kera.

Ajossa bensiiniä ja sähköä yhdistävä hybriditekniikka on miellyttävää; hiljaisuus ja voimavarojen läsnäolo on suorastaan käsin kosketeltavaa. Auto on tällä kertaa yhtä aikaa hiipivän mukava ja säästeliäs, mutta kun kaasua todella painaa, möhkäle kiihtyy kuin eilispäivän urheiluauto.

Lue lisää: Koeajossa Volvo XC40 Recharge P8 AWD: Pätevästi pakattu, mutta toimintamatkaa joutuu liikaa arvailemaan

Toisaalta töpselisähköisyys on tämänkin katumaasturin selkeä kompastuskivi.

BMW lupaa nimittäin X3:lle lähes 50 kilometrin sähkötoimintamatkan, mutta lukema laski koeajoajankohdan pikkupakkasessa tästä vain puoleen, kun X3 käynnistettiin autokatoksessa ilman esilämmitystä ja suunta otettiin suoraan 80 km/h nopeusrajoituksen kantatielle.

Pieni e-kirjainen kertoo töpselisähköstä.

Kun ajosähkö loppui, nelivetoinen BMW X3 30e kulutti noin yhdeksän litraa sadalla.

Tiuha latailu tosin pudotti polttonesteen menekkiä myöhemmin reilusti, käytännössä noin kolmeen litraan sataa ajokilometriä kohden.

Lue lisää: Tässä ovat miesten automerkit – kauppiaan mukaan autovalinnoissa on selkeitä sukupuolten välisiä eroja

Kulujen puolesta kotona ladattu seinäsähkö teki siis ajoista vähintään puolet halvempaa.

Viimeistely ja käytettävyys vastaavat BMW:lta odotettavaa laatutasoa.

Toisaalta akkujen paino tuo X3:een jopa isoveli X5:n tapaista raskasta ajotuntumaylellisyyttä.

Kun jousituskin on viritetty täsmälliseksi ja tarvittaessa myös pitkäliikkeiseksi, lopputuloksena on kokoluokkaan nähden varsin arvokkaan oloinen ajamiskokemus.

Lue lisää: Koeajo: Loistelias Audi RS e-tron GT tarjoaa silmänruokaa ja vauhtia unohtamatta mukavuutta

Mukavan matkanteon viimeistelee vielä hyvä äänieristys, jota kitkarenkaat ja pehmeä lumi vain korostavat.

Myös neliveto, vaihteisto ja koko voimalinja toimivat BMW:ssa upeasti.

Takavalomuotoilu on uutta ja näyttävää. Samaa voi sanoa myös perän tuplaputkista.

Digitaalisuutta ja erilaisia toimintoja on paljon, mutta hyvä käyttöliittymäsuunnittelu tekee kokonaisuudesta varsin helpon hallittavan. Mielessä tosin käy, että vaakamallinen tietoviihdenäyttö voisi kyllä olla suurempikin.

Lue lisää: Koeajossa ”ti”-merkinnän saanut BMW:n etuvetosportti: Jämäkkä muttei tiukka

Tilankäyttö on muuten kohdillaan, mutta ajoakut vievät harmillisesti melko paljon tilaa takakontista. Ratkaisu kielii samalla BMW X3:n perusrakenteen jo noin viiden vuoden iästä.

Kylmä ajosää pudottaa Bemarissakin sähkötoimintamatkaa. Epäillä sopii, että kesällä sähköllä päässee kerrallaan noin 40 kilometriä ja ylikin.

Hinnaltaan BMW X3 ei ole töpselihybridinäkään mitenkään erityisen halpa. Merkki selvästi maksaa ja pitkä lisävarustelistakin on osin aika arvokkaan oloinen.

Se on kuitenkin selvää, että lataushybridin hankkijan on syytä miettiä arkiajojaan realistiselta pohjalta.

Ajomahdollisuus seinäsähköllä tuo Bemarissakin reiluja taloushyötyjä, kunhan vain riittävän suuri ajomatkoista on lyhyitä ja autolle on tarjolla myös se latausmahdollisuudella varustettu vakioparkkipaikka.

Lue lisää: Koeajossa moderni dieselauto BMW 520d A xDrive MHEV – neliveto kaupan päälle, tavallisista avustimista pitää maksaa tonnikaupalla