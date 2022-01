Elämme vuoden pimeintä aikaa, jolloin riittävä näkyvyys tiellä vaatii usein pitkien ajovalojen käyttöä. Kuinka niitä käytetään oikein?

Pimein vuodenaika haastaa kuljettajia monin tavoin: liukkaudella, lumipyryn aiheuttamalla näkyvyyden heikkenemisellä ja pimeydellä. Liikenneturva kiinnittää huomiota etenkin pimeyteen ja muistuttaa, että tielle tarvitaan mahdollisimman paljon valoa riittävän näkyvyyden varmistamiseksi.

Turvallinen ajaminen edellyttää pimeällä, että kaukovaloja käytetään kaikissa tilanteissa oikein, eli toisia tien käyttäjiä häikäisemättä.

Siitä huolimatta tielle tarvittaisiin mahdollisimman paljon valoa. Tästä seuraa, että nämä kaksi turvallisuustavoitetta ovat usein ristiriidassa.

Kuinka valaista oma kaista mahdollisimman hyvin häikäisemättä toisia? Ja entäpä ikuisuuskysymys siitä, saako moottoritiellä käyttää pitkiä valoja vastaantulijoista huolimatta?

Pääsääntö on, että kaukovaloja kannattaa käyttää aina, kun se muita häikäisemättä on mahdollista ja tieosuus on valaisematon. Katse on hyvä suunnata niin kauas tielle kuin valot näyttävät.

Moottoritieajossa herää usein kysymys siitä, mahtaako vastaantulija häikäistyä, jos pitää pitkät päällä?

– Kohtaamistilanteissa ei pidä vaihtaa lähivaloille liian aikaisin, jotta valojen väliin ei jää pimeää vyöhykettä. Hyvä hetki vaihtaa lähivalot päälle on silloin, kun autojen valokiilat kohtaavat. Takaisin kaukovaloihin vaihdetaan juuri ennen kohtaamishetkeä, opastaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eini Karvonen.

Monet uudet autot on varustettu automaattivaloin, jotka vaihtavat lyhyet ja pitkät ajovalot päälle tilanteen vaatimusten mukaan itsenäisesti. Kehittyneemmissä ratkaisuissa ajovalot on varustettu matriisiledein, jotka mukautuvat jatkuvasti siten, että vain tarvittava tieosuus on valaistu. Tällöin muut tienkäyttäjät eivät häikäisty – ainakaan periaatteessa.

Perinteisin ajovaloin varustetuissa autoissa – joita Suomen teillä liikkuu edelleen valtaosa – kuljettaja on vastuussa oikeasta ajovalojen käytöstä. Moottoritieajossa herää usein kysymys siitä, mahtaako vastaantulija häikäistyä, jos pitää pitkät päällä?

– Suoralla moottoritieosuudella pitkiä valoja voi pääsääntöisesti käyttää myös kohtaamistilanteissa. Mutta mutkissa on oltava tarkkana, ettei häikäise vastakkaisesta suunnasta tulevaa, vastaa Karvonen.

– Kohtaamistilanteessa katse on suunnattava kohti tien oikeaa reunaa, niin välttyy häikäistymiseltä. Silloin huomioi vielä tarkemmin oikean reunan ja sen mahdolliset esteet. Ajolinja kohtaamistilanteessa voi olla normaalia reunemmassa etenkin kapeilla teillä, Karvonen vinkkaa.

Ohitustilanteissakin on huolehdittava tehokkaasta valojen käytöstä siten, että näkyvyys eteenpäin on mahdollisimman hyvä sekä ohittajalle että ohitettavalle. Jos sinua ohitetaan, vaihda kaukovalot lähivaloihin vasta, kun ohittaja alkaa siirtyä kaistallesi.

Kun lähestyt ohitettavaa, pidä pitkät päällä niin kauan, että näet auton ääriviivat selvästi. Tässä kohtaa on hyvä vaihtaa lähivaloille.

Kaukovalot kannattaa laittaa uudestaan päälle silloin, kun olet tulossa ohitettavan rinnalle. Näin näet mahdollisimman pitkälle eteenpäin.

