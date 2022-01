Mercedes-Benzin uuden ajan sähköauto on valmis. Nyt yhdellä latauksella ajellaan jo yli 1000 kilometriä.

Vision EQXX:n katto on päällystetty ultraohuin aurinkopaneelein, jotka tuovat autolle jopa 25 lisäkilometriä akkulatausten välillä. Auton akseliväli on 2,8 metriä, joka enteilee hieman vajaan viiden metrin kokonaispituutta.

Mercedes-Benzin Vision EQXX-malli on parhaillaan esillä Las Vegasin CES-messuilla (5.-8. tammikuuta). Uuden aikakauden sähköauton kehitystyö aloitettiin puhtaalta pöydältä. EQXX:n sähkönkulutus on alle 10 kWh/100 kilometriä, joten 100 kWh:n ajoakun nettokapasiteetti riittää yli 1 000 kilometrin ajoihin – Suomessa parhaimmillaan Porvoosta poronhoitoalueelle.

Pitkää toimintamatkaa ei ole siis saavutettu kasvattamalla ajoakun kokoa ja kapasiteettia, vaan auton kehitystyössä on keskitytty muihin tärkeisiin osa-alueisiin. Aerodynamiikka on avainroolissa, ja EQXX:n ilmanvastuskerroin onkin hyvin pieni, ainoastaan 0,17. Tavallisesti alhaisia 0,2-alkuisia Cd-arvoja on pidetty henkilöautoille erinomaisina.

Vision EQXX:n ilmanvastusta kuvaava Cd-arvo on vain 0,17. Tähän päästään paitsi taakse päin suippenevan korimuotoilun, myös ultra-matalan vierintävastuksen renkaiden avulla.

Energiatehokkuus on muutenkin hiottu huippuunsa, sillä peräti 95 prosenttia ajoakun energiasta kuluu suoraan auton liikuttamiseen.

Samalla akkutekniikka ottaa jälleen huiman harppauksen, sillä suuresta kapasiteetistaan huolimatta akku on 50 prosenttia pienikokoisempi ja 30 prosenttia kevyempi kuin esimerkiksi uunituoreessa Mercedes-Benz EQS:ssä.

Ajoakku on siis kooltaan puolet ja painoltaan kolmanneksen kevyempi nykyiseen verrattuna. Nämä ovat merkittäviä kehitysaskelia, jotka johtavat terveeseen kilpailuun alalla ja lopulta kuluttajan eduksi.

Koko kojelaudan levyinen yksiosainen monitoiminäyttö palautetta antavin grafiikkatoteutuksin sekä intuitiivisin toiminnoin koittaa yhdistää auton ja kuljettajan yhdeksi kokonaisuudeksi.

Autossa käytetään uutta seuraavan sukupolven MMA-perusrakennetta, joka on kehitetty pieniä ja keskikokoluokan automalleja varten. Ajoakuston maksimijännite on 900 volttia ja auton teho noin 150 kW (hieman yli 200 hevosvoimaa).

Sisätiloissa ei ole käytetty lainkaan eläinperäisiä materiaaleja, vaan raaka-aineita sienijuuristoista ja kaktuksista.

Mercedes-Benzin saavuttama kehitys osoittaa kiistatta, ettei akkuteknologia polje paikallaan. Uusi ajoakkupaketti painaa kaikkiaan 495 kiloa, ja koko auto 1 750 kiloa, mikä on nykyaikaiselle polttomoottoriautollekin varsin tavanomainen lukema. Lisäksi ajoakun energiatiheys on kasvanut yli 400 wattituntiin per litra. Lisäksi saksalaismerkin ohjelmistokehitystyö luo perustaa akkutoimintojen entistä tehokkaammalle hallinnalle ja ohjaukselle.

– Vision EQXX osoittaa todeksi sen, millaisena näemme sähköautojen tulevaisuuden. Koko projekti käynnistyi vasta 1,5 vuotta sitten, mutta se johti nopeasti kaikkien aikojen energiatehokkaimman Mercedes-Benz -mallin syntymiseen. Tavoitteenamme onkin tuottaa maailman halutuimmat sähköautomallit, Mercedes-Benzin pääjohtaja Ola Källenius määrittää.

Lue lisää: Energiansäästöpeliä – IS:n koeajossa Mercedes-Benzin halvin täyssähköauto EQA

Auton matkustamossa ei ole käytetty lainkaan eläinperäisiä materiaaleja. venkahvat on valmistettu erittäin lujasta, luonnonsilkin kaltaisesta mutta vegaanisesta kuidusta. Verhoilumateriaaleina hyödynnetään nahkaa muistuttavia, vegaanisia materiaaleja. Raaka-aineet ovat peräisin muun muassa luonnonsienien juuristosta sekä kaktuskasveista. Lattiamatot puolestaan ovat täysin uusiutuvaa bambukuitua.

Lue lisää: Todellinen pitkän matkan sähkökulkija – Ilta-Sanomien koeajossa upouusi Mercedes-Benz EQS 450+

Lue lisää: Mercedes-Benzin uudessa tila-autossa on ominaisuus, joka löytyy tähtikeulaisten joukosta vain ylellisestä S-sarjasta