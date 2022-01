Autoala sähköistymisestä: Suomi on 7-8 vuotta Norjasta jäljessä

Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime vuonna hieman yli kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi viime vuonna 10,3 prosenttiin, kertoi Autoalan Tiedotuskeskus maanantaina. Vuonna 2020 osuus oli 4,4 prosenttia.

Latausinfra on vielä Suomessa puutteellinen. Suurin osa sähköautoista ladataan kotona.

Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio sanoi vuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä Suomen olevan vielä kaukana muista pohjoismaista autokannan sähköistymiskehityksessä.

– Ruotsissa on täyssähköautoja yhtä paljon kuin meillä on kaikkia sähköautoja yhteensä, Kallio sanoi.

Automarkkinoiden vuosikatsauksen mukaan Suomi on 7–8 vuotta Norjaa ja noin kolme vuotta Ruotsia jäljessä autojen sähköistymiskehityksessä.

Norja on sähköautojen suosiossa omissa luvuissaan. Norjan henkilöautokannasta noin 600 000 on sähköautoja. Ruotsissakin henkilöautoista lähes 300 000 on ladattavia sähköautoja. Suomen henkilöautokannassa oli viime vuoden lopussa noin 99 400 ladattavaa autoa, eli 3,6 prosenttia autokannasta.

Varsinkin Suomen harvemmin asutuilla alueilla, kuten Pohjois-Suomessa, sähköauton latauspisteiden kattavuudessa on vielä puutteita. Sähköautojen latausverkoston vajavaisuuden vaikutuksista täyssähköautojen myyntiin on Kallion mukaan vaikea vetää johtopäätöksiä.

– Ei juurikaan ole vaikuttanut. On vaikea sanoa paljonko enemmän myynnin lisäys olisi, jos latauksessa ei olisi pullonkauloja. Suurimmaksi osaksi autot ladataan kotona.

Täyssähköautojen yleistymiseen ja myyntiin vaikuttaa se, että autotehtaat ovat yksi komponenttipulan vaivaamista aloista. Kallion mukaan autojen valmistaja ei näe kovin pitkälle sitä, paljonko heille on komponentteja tulossa ensi kuussa tai kahden viikon päästä.

– Maahantuojalle voi tulla pihaan hyvin nopeasti parisataa autoa Hangon sataman kautta. Tämä on kädestä suuhun elämistä komponentin valmistajasta jälleenmyyjälle saakka.

Fakta Ennätys joulukuussa Yhä useampi uuden auton hankkija päätyi viime vuonna hybridiautoon tai täyssähköautoon. Joulukuussa Suomessa ensirekisteröitiin Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan ennätyksellinen osuus täyssähköautoja, noin 24 prosenttia. Ladattavat hybridit mukaan lukien kaikkien ladattavien autojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi noin 44 prosenttiin. Ladattavissa hybrideissä on sähkön ohella käytössä joko bensiini- ja dieselmoottori.Ladattavien hybridien osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä oli viime vuonna 20,5 prosenttia, kun se vuonna 2020 oli 13,7 prosenttia.

