Koeajo: Uusiin kaasuautoihin ei voi tankata enää kuin vain muutaman litran bensiiniä.

Kaasu-Golfin tekniikka on sama kuin vastaavassa Skoda Octaviassa ja Seat Leonissa. Iskutilavuudeltaan pienempiä konsernikaasumoottoreita on tarjolla Seat Aronaan ja VW Poloon, suurempia taas Audiin.

Kaasuautot vilahtelevat poliitikkojen ilmastopuheissa edelleenkin tiuhaan tahtiin, mutta uusia kaasuautoja on Suomessa tarjolla enää VW-konsernin tuotemerkkien alla.

Tarjonnan vähetessä ovat kyykänneet myös myyntiluvut, eli vuoden 2021 aikana kaasuautojen markkinasiivu putosi alle prosenttiin ja autojen myyntimäärät mitattiin sadoissa, ei tuhansissa.

Lue lisää: Tässä ovat vuoden 2021 myydyimmät automallit

Itse kaasuautot ovat kuitenkin edelleenkin ihan hyviä, vaikka erojakin takavuosien kaasumalleihin toki löytyy.

Kokeilimme kaasutekniikan tuoreinta kehitysversiota Volkswagenin ikonisimman automallin eli uusimman sukupolven Golfin kuorissa.

Tietoviihteen digitaalisesti päivittyvä osuus on Golfin ensiversioita helppokäyttöisempi, mutta lukuisat kosketussäätimet tuntuvat yhä turhalta muotikikkailulta.

Kysymys siis kuuluu, miltä uusi kaasu-Golf tuntuu?

Vastaus on pienen ajolenkin jälkeen vanha tuttu, eli hyvin samalta kuin vastaava uusi bensiiniauto.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uusi keskikokoinen perhefarmari etenee kaasulla hiljaisesti ja mukavasti.

Kuljettajalle tavanomaista hiukan eksoottisemman paineistetun polttoaineen olemassaolo näkyy autossa vain kaasumäärän mittarina.

Lue lisää: Koeajossa uudistunut Volkswagen Polo – kuin kutistettu Golf lisä-älyllä

Kaasupullotkin on onnistuttu sijoittamaan Golf Variantissa auton sisään ilman, että tavaratilojen arkikäytettävyys olisi varsinaisesti heikentynyt.

Myös itse kaasun tankkaaminen on tutun helppoa ja siistiä, mutta selkeä miinus on, ettei kaasuverkosto vieläkään kata koko Suomea.

Lue lisää: IS ajoi kaasu-Škodalla 1 400 km: Kulutuslukema lähes naurettavan pieni – yksi ”piilokulu” kuitenkin vaanii

Golfissa kaasutankkeihin mahtuu tuoreimmassa kehitysversiossa 17,3 kilogrammaa kaasua, millä ajaa selvästi yli 400 kilometriä.

Tankillinen biokaasua maksaa reilut parikymppiä. Fossiilinen maakaasu on nykyään lähes asemalla kuin asemalla kalliimpaa.

Tavaratilaa on reilusti. Maton alla ei kuitenkaan ole ylimääräistä säilytystilaa, sillä sen vievät kaasusäiliöt.

EU-määräysten vuoksi kaasuautossa ei saa olla enää isoa bensiinitankkia, joten bensaa Golfiin voi lorottaa kerralla enintään yhdeksän litran verran.

Se riittää hätävaraksi, mutta aidosti sujuvassa arjessa uusi kaasuauto vaatii entistäkin tiiviimmin omien vakioreittien varrella sijaitsevaa tankkausverkostoa.

Jos asemaa ei ole lähellä ja kaasu kuitenkin kiinnostaa, vaihtoehto voi olla käytetty kaasuauto, joista siis löytyy yhä helposti jopa 50 litran bensatankkeja.

Kaasun tankkaaminen on hajutonta, siistiä ja edullista. Operaatio vie kaikkiaan muutaman minuutin.

Muilta osin uuden kaasu-Volkkarin kehut ja moitteet ovatkin sitten – kuten jo todettua – yhteneväisiä muun Golf-malliston kanssa:

Auto on mukava, tilava ja lajissaan erinomaisen hyvä ajaa, mutta osa digiratkaisuista kuten runsaslukuinen hipaisupintojen käyttö ei vieläkään lakkaa ärsyttämästä.

Mikään tykki Golf TGI ei näillä suoritusarvoilla ole, mutta liikennevirrassa on helppo pysyä mukana.

Farmari-Golf sopii takatilojen puolesta aikuisillekin.

Biokaasulla ajaessa on selvää, että kaasuauto on ympäristöystävällinen, mutta taloudellisen kannattavuuden osalta ratkaisevaa on lopulta se, mihin kaasuautoa vertaa.

Vaikka polttoaine on edullista, huolloissa ja verotusteknisissä seikoissa on jonkin verran vastakkaisiakin eroja. Niiden tarkka laatu selviää vain itselle mieluisia kaasuautomalleja tarkemmin vertailemalla.

Lue lisää: Kansanedustaja vei 13 autoa romuksi – heti seuraavana päivänä alkoi tulla lunta tupaan

Verotuksen osalta nyrkkisäännöksi käy, että päästöperusteiset autovero ja ajoneuvoveron perusosa ovat kaasuautolla bensiiniversiota matalammat, mutta vastaavasti kaasuautosta peritään käyttövoimaveroa, joka on kuitenkin dieseliä hiukan alhaisempi.

Lisää kokonaiskustannuseroa saattaa aikanaan syntyä myös jäännösarvossa, mikäli kaasuauto pitää hintansa paremmin kuin samanlainen bensiiniauto.

Ulkoisesti kaasuautoa ei liikennevirrasta tunnista.

Volkswagen Golf Variantin tapauksessa uusi kaasumalli on lähinnä vastaavaa bensiinihybridiä noin puolitoista tonnia kalliimpi.

Ero ei ole ihan mahdoton, sillä pelkässä kaasussa hankintahinnan eron saa takaisin muutamassa vuodessa, mikäli ajomatkat ovat suunnilleen suomalaista keskitasoa.

Kaasuauton kannattavuutta suhteessa muihin voimavaihtoehtoihin voi vertailla yksityiskohtaisesti esimerkiksi Autokalkulaattori-palvelussa.

Lue lisää: SAK haluaa bensiinin ja dieselin hintoja nostavan päästökaupan etenevän – ”päästöjen määrää vähentävä hintasignaali”