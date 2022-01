Muun muassa nämä autouutuudet saapuvat Suomeen vuonna 2022

Sähkön merkitys kasvaa, mutta polttomoottorikaan ei ole kokonaan häviämässä.

Stelviota pienempää Alfa Romeo Tonalea on odotettu saapuvaksi jo jonkin aikaa.

Alfa Romeo Tonale merkitsee italotallille siirtymistä vahvemmin nykyaikaan, sillä Stelviota pienemmän mallin odotetaan saapuvan markkinoille myös pistokehybridinä.

Saksalaiselle BMW:lle vuoden suurin odotus kohdistunee uuteen 7-sarjaan ja etenkin i7-sähköversioon, jolle on povattu maksimissaan noin 700 kilometrin toimintamatkaa yhdellä latauksella.

BMW:n uusi 7-sarja tuo mukanaan i7-sähköauton, joka kilpailee M-B EQS:n kanssa.

Ranskalainen Citroën tuo markkinoille aivan uuden C5X-mallin, jossa yhdistyvät sedan, SUV ja farmari. Uutuus tulee saatavaksi bensiini- ja lataushybridiversiona.

Dacian juttu vuodelle 2022 on Jogger, aivan uusi seitsemänpaikkainen malli, jonka romanialaistähti luokittelee farmariautoksi. Sen hinnat alkavat houkuttavasti himpun alle 18000 eurosta.

Uusi Jogger korvaa Dacian mallistossa sekä Logan MCV:n että Lodgyn.

Honda jatkaa uutuuksien esittelyä aivan uudella Civicillään, jonka sedan-versio on jo nähty luonnossakin. Nykyinen Civic on ollut Euroopan markkinoilla pienoinen floppi, joten aika uudistukselle on kypsä.

Kian uusi Sportage on jo päästy ensitestaamaan, mutta täyssähköversiota siitä ei ehkä hieman yllättäen ole ainakaan toistaiseksi luvassa. Suomeen auto ehtii heti tammikuussa.

Honda Civic siirtyy ensi vuonna uuteen sukupolveen.

Meikäläisittäin harvinainen Lotus on siirtymässä uuteen aikaan, jonka ytimessä on uusi Emira-superauto. Käsityönä valmistettava uutuus tarjoaa parhaimmillaan 400 hevosvoiman tehon. Brittihevoset saapuvat Suomeen kesällä.

Mercedes-Benzin odotettu EQE-sähköauto saapuu Suomeen kesän korvalla. Auto on merkittävästi edullisempi kuin herraskainen EQS, ja toimintamatkaa lienee luvassa yli 600 kilometriä. EQE:ssä istutaan merkittävästi nykyistä E-sarjaa korkeammalla.

Kia Sportagen ohjaamon katseenvangitsija on kaareutuva näyttöpaneeli.

Opel tuo markkinoille aivan uuden Astran. Autossa käytetään nyt uuden isännän eli Stellantis-ryhmän perusrakennetta ja moottoreita, mutta muotoilu on saksalaista. Hinnat eivät vielä ole tiedossa.

Toyota bZ4X-sähköauto saapuu Suomeen juhannukseksi. Akkutakuu on julmetun pitkä.

Range Rover on myös siirtynyt aivan uuteen aikakauteen. Täyssähköinen Range Rover valmistuu vuonna 2024, mutta sitä ennen ikonisen brittimaasturin tuotannossa on tarjolla kevythybridi- ja pistokehybridivoimalinjoja.

Nähtäväksi jää, tuleeko Mercedes-Benzin täyssähköisestä EQE-mallista E-sarjan tapainen taksitolppien valtias.

Skodan merkittävin uutuus lienee uusi Fabia, joka kasvaa edeltäjäänsä verrattuna merkittävästi. Edullisen pikkuauton lähtöhinnat jäävät kohtuulliselle tasolle. Uusi Fabia on vuoden ensimmäisiä uutuuksia maassamme.

Opel Astran uusimman mallipolven tunnistaa parhaiten etumaskista.

Viimeisenä, muttei suinkaan vähäisempänä uutuutena voi vielä mainita Toyota bZ4X-sähköauton, joka saapuu maahamme jo ennen juhannusta.

Auton toimintamatka liikkuu 350 – 450 kilometrin välillä, ja Toyotan luotto tuotteeseensa on niin kova, että se lupaa auton akkutakuuksi akkuturvaohjelman avulla peräti miljoona kilometriä.