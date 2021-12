Poimimme kuluneet vuoden tarjonnasta joukon malleja, jotka jäivät mieleen.

Skoda nappasi Enyaq iV -sähköautollaan Vuoden Auto Suomessa 2021 -tittelin. Kuvassa kisan kiertopalkinnon on juuri ottanut vastaan Helkama-Auto Oy:n viestintäpäällikkö Kari Aalo.

Vuosi 2021 alkaa olla niin sanotusti taputeltu myös autoilun maailmassa.

Kyseessä on ollut monessa mielessä mielenkiintoinen vuosi niin uutuuksien, autoalan kansainvälisten tapahtumien kuin suomalaisen käyttövoimakehityksenkin osalta.

Koronapandemia vaikutti monen autovalmistajan suunnitelmiin, ja loppuvuoden aikana komponenttipula kiusasi alan pyörien pyörimistä laajalti. Tuotannon seisokkeja koettiin Euroopassa tänäkin vuonna.

Suomessa nähtiin monta sykähdyttävää autouutuutta, ja ensi kertaa maassamme täyssähköautoja ensirekisteröitiin enemmän kuin uusia dieselautoja.

Myös ladattavien hybridien osuus jatkoi edelleen kasvuaan, mutta samalla on hyvä muistaa, että ihan perinteisiä polttomoottoriautojakin tarvitaan edelleen pitkään.

Kuluttajan näkökulmasta on lopulta oikeastaan vain yksiselitteisen hyvästä, että markkinoilla on mahdollisimman monenlaista tarjontaa.

Dacia Duster

Edullisista perusautoistaan tunnettu Dacia toi markkinoille uuden Dusterin, joka osoittaa selviä kasvamisen ja varustelun sivistymisen merkkejä. Hyvän hintaiselle uudelle järkiautolle on edelleen vahva tilaus maassamme.

Dacia Duster sai fiinimpiä vakiovarusteita ja ilmekin kypseni.

Honda HR-V

Eräänlaista horrosta viime aikoina viettänyt Honda rikkoi hiljaisuuden esittelemällä uuden, entistä suuremman HR-V:n. Edistyksellisen hybridin ydinosaamista ovat käytettävyys ja helppo ajettavuus. Suomeen auto ehtii kevään korvalla.

Hondan uusi HR-V on yllättävän tilava perushybridi.

Hyundai Ioniq 5 ja Kia EV6

Hyundai osoitti Ioniq 5 -sähköautollaan merkille ehkä hieman poikkeuksellista rohkeutta. Ioniq 5 on automalli, jonka on helppo ennustaa muodostuvan tulevaisuuden klassikoksi. Sisarmalli Kia EV6 on sekin varteenotettava sähköauto. Kian suuri SUV eli Sorento loi myös nahkansa tänä vuonna, ja tarjolle tuli laaja käyttövoimakattaus.

Hyundai otti Ioniq 5:llään teknisen ja muotoilullisen harppauksen eteenpäin.

Nissan Qashqai ja Mersun uusi C-sarja

Perinteitä kunnioittivat Mercedes-Benzin upouusi C-sarja sekä Nissanin tuore Qashqai, joista etenkin edellä mainittu otettiin autoalan kriitikoiden keskuudessa ilolla vastaan.

Maxus Euniq 5 on ensimmäinen täysin kiinalainen täyssähköauto Suomessa.

Qashqain mielenkiintoinen sarjahybridi saapuu maahamme vasta ensi vuoden puolella.

Nissan Qashqai loi aikoinaan uuden crossover-autoluokan. Nähtäväksi jää, yltääkö nykymalli yhtä myydyksi kuin edeltäjänsä.

Maxus ja Polestar

Uutta aaltoa maassamme edustivat kiinalaiset Maxus sekä Polestar. Näistä varsinkin Maxus on edullisempana merkille pantava tapaus, sillä se merkitsi samalla umpikiinalaisen automerkin rantautumista Suomeen. Maxus Euniq 5 -tila-auto tarjoaa paljon autoa kohtuurahalla, vaikka kompromissejakin autossa on.

Mersun uuden C-sarjan kiinnostavimpia voimalinjavaihtoehtoja on jopa sadan kilometrin sähkötoimintamatkaan yltävä pistokehybridimalli.

Skoda Enyaq

Skodan Enyaq iV -sähköauto oli sekin ensimmäinen tsekkimerkille lajissaan, ja toi heti Skodalle täyden potin Vuoden Auto Suomessa 2021 -kisassa.

Enyaq iV sai myös kunnian olla ensimmäinen Vuoden Autoksi valittu sähköauto Suomessa.