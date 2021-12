ParkkiPate varoittaa välipäivien pysäköintimiinasta – yhdeksän kohteen lista

Reippailuinto ja lomapäivät ovat yhdistelmä, joka näkyy pysäköintivirhemäärissä piikkinä.

Niin sanottuina välipäivinä väärinpysäköinti on erityisesti pääkaupunkiseudun suosittujen ulkoilualueiden lähistöllä yleistä, kertoo nyt yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittava ParkkiPate.

– Suositut ulkoilualueet sijaitsevat automatkan päässä. Kun ennätyksellisen moni autoilija lähtee samaan aikaan luonnon helmaan, tiet ulkoilualueiden läheisyydessä ruuhkautuvat herkästi, toteaa ParkkiPate Oy:n toimitusjohtaja Christian Metsäranta.

Metsäranta suositteleekin kartoittamaan ulkoilualueiden pysäköintimahdollisuudet etukäteen ja tarvittaessa jättämään auton hieman kauemmas.

– Jos on lähdössä vaikkapa kymmenen kilometrin hiihtoretkelle, ei kai silloin puolen kilometrin kävely lähtöpisteeseen ole kohtuuton. Onko näissä tilanteissa aina välttämätöntä päästä mahdollisimman lähelle?

Monen ulkoilualueen pysäköinti on valvottua, koska alueen hallinto haluaa ohjata myös alueen käyttöä.

– Ulkoilualueiden pysäköintiä valvotaan, jotta alueen asukkaat pääsevät ajamaan kiinteistöihinsä. Suurten joukkojen liikkuessa myös onnettomuusriskit aina kasvavat. On olennaista, että pelastusajoneuvot pääsevät kulkemaan alueella ilman esteitä, Metsäranta sanoo.

ParkkiPaten tilastojen mukaan viime vuonna lähes joka kymmenes valvontamaksun saaneista autoilijoista jätti autonsa johonkin muualle kuin merkitylle paikalle. Pysäköinti merkittyjen paikkojen ulkopuolelle oli viidenneksi yleisin valvontamaksun aihe.

– Jos pysäköi esimerkiksi pelastustielle, ei välttämättä tule ajatelleeksi, että auto voi aiheuttaa vaaratilanteen. Väärinpysäköity auto voi kuitenkin olla turvallisuusriski, jos se estää ambulanssin tai paloauton liikkumisen alueella. Riskitilanne syntyy myös, jos auto tukkii alueen liikennettä estämällä muiden autojen pääsyn alueelle tai alueella liikkumisen.

Ulkoilualueiden pysäköinnin maksullisuus herättää aika ajoin myös keskustelua.

Metsärannan mukaan maksuilla on kuitenkin hyvä peruste, sillä niistä kertyviä varoja käytetään tyypillisesti kyseisten ulkoilualueiden ylläpitoon.

– Aluetta hoitava yritys joutuu huolehtimaan muun muassa kävijämassojen jälkeensä jättämistä roskista ja alueiden kunnostuksesta. Vain harva parkkipaikka on nykyään ilmainen ainakaan pääkaupunkiseudulla. Jos jaossa on vain niukkuutta, eli paikkoja on vähemmän kuin käyttäjiä, pysäköintiä on välttämätöntä ohjata yhteisillä säännöillä.

