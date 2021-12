Jussin Teslan lämmitys hyytyi 20 asteen pakkasessa, eikä hän ollut ainoa – näin Tesla vastaa kritiikkiin

Ilmalämpöpumpulla varustettujen Tesla-sähköautojen omistajat ovat kärsineet lämmitysongelmista.

Joulunajan kovat pakkaset ovat aiheuttaneet päänvaivaa useille Tesla-sähköauton omistajille.

Monet Tesla-kuskit ovat viime päivinä kertoneet sosiaalisessa mediassa ongelmista autonsa lämmityksen kanssa.

Ongelma koskee vuonna 2021 valmistettuja Teslan Model 3- ja Model Y -autoja, jotka on varustettu ilmalämpöpumpulla. Facebookissa Tesla Club Finland -ryhmässä on keskusteltu vilkkaasti ongelmista autojen lämmityksessä. Joillain lämmitys on lakannut toimimasta kokonaan, joissain tapauksissa taas lämmityksen teho on heikentynyt.

Joensuulainen Jussi Hänninen on yksi ongelmia kohdanneista. Hän oli lähdössä tapaninpäivänä perheensä kanssa joulunvietosta Kolilta takaisin Joensuuhun, kun Model 3 -Teslan lämmitys lakkasi toimimasta.

– Ihmettelin, kun laitoin esilämmityksen päälle ja se lämpiää tavallisesti parinkymmenen asteen pakkasessa viidessä minuutissa, mutta nyt se oli vielä viidentoista minuutinkin päästä kylmänä. Siitä kun lähdettiin, niin eihän se pelannut ollenkaan, Hänninen kertoo Ilta-Sanomille.

Pakkasta oli noin 18–20 astetta, joten kyyti oli kylmää. Hänninen kertoo, että tunnelma autossa ei kuitenkaan laskenut lämmön mukana.

– Olisiko se jonkun 30 kilometrin ajan ollut sellainen pakastearkku. Ratinlämmitin ja penkinlämmittimet olivat päällä, niin kyllä sillä silloin pystyi ajamaan. Kaikilla oli ihan lämmin, kun vaatettakin oli reilusti päällä.

Noin puolessavälissä matkaa lämmitys alkoi Hännisen mukaan puhaltaa haaleaa ilmaa, joten koko matkaa ei tarvinnut värjötellä täysin kylmässä.

Auton lämmitys ei ole kuitenkaan sittemmin toiminut. Hännisen auto on tuore tapaus, sillä hän otti auton käyttöön 23. joulukuuta. Hän kertoo osanneensa varautua lämmitysongelmiin.

– Lueskelin ennen auton ostoa monta viikkoa noista samoista ongelmista ja vähän se silloin jännitti. Eiköhän ongelmat saada kuntoon, mieliala ei ole tuosta pudonnut.

Tesla Club Finlandin puheenjohtaja Kirsi Immonen kertoo, että lämmitysongelmia kartoitettiin Facebook-ryhmässä kyselyn avulla.

Kyselyyn vastanneista yli sadalla Model Y -auton omistajalla ja noin kolmellakymmenellä Model 3:n omistajalla ilmalämpöpumppu ei toimi oikein ja auton lämmitys on lakannut kokonaan pakkasella. Lisäksi kyselyn kommenteissa jotkut kertoivat lämmityksen lakanneen toimimasta osittain.

– Selkeästi esille tuli, että ongelma on olemassa. Laitoimme asiaan liittyen dataa Teslan suuntaan, ja iltapäivällä tuli viestiä, että Tesla on reagoinut asiaan, Immonen kertoo.

Immosen mukaan kyse vaikuttaisi olevan ainakin osittain ohjelmisto-ongelmasta. Hänen mukaansa Tesla on korjannut ongelman seuraavaan ohjelmaversioon, joka jaetaan autoihin lähipäivien aikana automaattisesti verkon yli.

Teslan ohjelmistoista vastaavaan johtoon (Senior Manager Content and Programs) kuuluva Maria Lantz kertoo IS:lle Tukholmasta, että ongelmat ovat tiedossa.

Hänen mukaansa Tesla on lähettänyt ilmalämpöpumpulla varustettujen Model 3 ja Model Y -mallien omistajille viestin, jossa ongelmaan luvataan apua etänä tehtävällä ohjelmistopäivityksellä.

– Olet saattanut kokea katkonaista lämmitystehoa äärimmäisen kylmällä säällä autossasi. Pian voit päivittää autosi ohjelmiston versioon 2021.44.30 parantaaksesi toimivuutta talviolosuhteissa. Parhaan lämmityskokemuksen saamiseksi pidä ilmastointia automaattisessa tilassa. AUTO-painike muuttuu siniseksi, kun se on valittu oikein, viestissä kirjoitetaan.

Ongelmanratkaisusta kertoi ensin Talouselämä.

Myös Teslan sivuilla annetaan vinkkejä autoiluun kylmällä säällä.

– On normaalia, että energiankulutus lisääntyy kylminä kuukausina. Jotta auton toimintasäde ja taloudellisuus pysyvät mahdollisimman hyvinä kylmällä säällä, autossa on monia sisäänrakennettuja toimintoja, jotka pitävät matalissa lämpötiloissa akun lämpimänä ja hyvässä toimintakunnossa, sivuilla kerrotaan.

Tesla neuvoo säästämään energiaa tien päällä.

– Säästä talvella energiaa noudattamalla taloudellista ajotapaa ja välttämällä energian käyttöä matkustamossa. Ohjaamon lämmittäminen vie huomattavan määrän energiaa, joka on pois toimintasäteestä. Vältä toistuvaa ja nopeaa kiihdyttämistä ja jarruttamista. Käytä Chill-tilaa mahdollisuuksiesi mukaan. Laske mahdollisuuksien mukaan ohjaamon lämpötila-asetusta ja käytä lisälämmitykseen istuinlämmittimiä.

