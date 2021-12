Näin miesten ja naisten merkkivalinnat eroavat

Naisten osuus kaikista kyseistä merkkiä ostaneista*

1. Kia 48 %

2. Hyundai 44 %

3. Toyota 41 %

4. Nissan 40 %

5. Opel 39 %

Miesten osuus kaikista kyseistä merkkiä ostaneista*

1. Mercedes-Benz 76 %

2. Bmw 74 %

3. Mitsubishi 72 %

4. Volvo 72 %

5. Audi 70 %

*Tilastoissa on vertailtu naisten ja miesten välistä osuutta kyseistä automerkkiä J. Rinta-Joupilta ostaneista. Näistä asiakkaista noin 66 % oli miehiä ja loput 34 % naisia. Luvuissa on huomioitu vain automerkit, joilla on tilastollisesti merkittävä myyntimäärä.