Video: Kun näet rekan perässä kyltin PITKÄ, varaudu siihen, että ohitus vaatii lähes kilometrin ohituskaistaa

Kun maantiellä ajaessasi saavutat rekan, jonka perässä on PITKÄ-kyltti, kannattaa uskoa, että se todellakin on pitkä. Edessäsi on Suomen teiden aatelinen, HCT-ajoneuvoyhdistelmä, joka voi olla jopa 34,5-metrinen. Talvikelillä et voi aina kiihdyttää haluamaasi nopeuteen, joten sen ohittaminen voi kestää jopa 30 sekuntia, ja viivyt ohituskaistalla lähes 800 metriä. Lue alla olevasta linkistä 18. joulukuuta julkaistu juttu HCT-ajoneuvoyhdistelmästä kokonaisuudessaan.

