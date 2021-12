Jouluostoksilla käynti on ruuhkauttanut parkkihallit – ilmiön taustalla korona ja yksityisautoilun lisääntyminen

Hallipysäköinti suorastaan räjähti lokakuussa ja näyttää vain vilkastuneen joulua kohden edetessä. Mutta miksi?

Maksullisissa pysäköintihalleissa käy nyt suorastaan räjähdysmäinen ennätyskuhina, kertoo maan käytetyintä pysäköintisovellusta hallinnoiva EasyPark.

Käytännössä yhtiön sovelluksen kautta on hallipysäköity nyt viime vuoden joulukuuhun verrattuna jopa 213 prosenttia ja joulukuuhun 2019:kin verrattuna peräti 126 prosenttia vilkkaammin.

Parkkihalleissa pysäköinti on myös yleistynyt koko kuluvan vuosipuolikkaan ajan.

Pysäköintihallien suosiossa näkyvät yksityisautoilun lisääntyminen, aiemmin tänä vuonna helpottanut koronatilanne sekä luonnollisesti myös joulun ostossesonki.

– Suuri kasvu viime vuodesta ei ole yllätys, koska koronatilanne on ollut tänä vuonna viime vuotta myönteisempi. Mutta suuri kasvu myös koronattomasta vuodesta 2019 on odottamatonta. Henkilöautoilu on toki yleistynyt koronakriisin aikana. Se näkynee joulusesongin ohella tämän loppuvuodenkin parkkihallipysäköintien määrässä, EasyParkin Suomen maajohtaja Aleksi Kolehmainen toteaa tiedotteessa.

Tuoreena uutisena mobiilimaksamisen ottivat Suomen suurista pysäköintilaitoksista tänä vuonna käyttöön ainakin Lahden ja Vaasan Toriparkit.

Vaasan Toriparkki on yksi koko maan laajimmista pysäköintilaitoksista 840 parkkiruudullaan.

Kaikkein suosituimpia maksullisia halleja ovat yhä Helsingin keskustan isot pysäköintilaitokset kuten Forum, Eliel ja Kamppi.

– Hallipysäköinnin vilkkaus korreloi joulukaupan kanssa, mutta kertoo myös siitä, että ihmiset arvostavat yhä vain enemmän vaivatonta, lämmintä ja turvallista pysäköintiä, Kolehmainen päättää.

Yleisin ärsytyksen aihe parkkihallipysäköinnin maksamisessa on EasyParkin maaliskuussa teettämän kyselytutkimuksen mukaan maksuautomaatin etsiminen.