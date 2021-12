Timantin mukaan nimetty Rolls-Roycen erikoisversio IS:n testissä: Omassa luokassaan!

Ensitesti: Rolls-Royce Cullinan Black Badge avaa portit mielikuvitukselle.

Varsova, Puola

Kun Rolls-Royce toi markkinoille ensimmäisen SUV-mallinsa, eli ennätyssuuresta timantista nimensä saaneen Cullinan-”mukamaasturin”, puristit kauhistuivat. Voisiko perinteeseen ja hienostuneeseen luksukseen niin vahvasti nojaava eliittimerkki todella taipua SUV-muodin edessä?

Kyllä! Eikä kyse oikeastaan ole taipumisesta, vaan hyvästä ennakoinnista. Jälkikäteen todettuna näin onneksi tapahtui, sillä Cullinan on kuin onkin nykyisin Rolls-Roycen suosituin malli. Myyntimenestyksen myötä yhtiö on saanut myös lisää taloudellisia resursseja koko malliston vähittäiseen uudistamiseen. Vapaaksi syntynyt Cullinan raivaa tietä uuden ajan mielikuvitukselliselle Rolls-Roycelle. Siis sellaiselle, jonka omistaja osaa käsitellä rahaa.

Kun mikään ei riitä, saapuu avuksi vielä Cullinanin Black Badge -versio. Sen myötä mikään ennen kokematon ei ole mahdotonta, vaan vain ensiomistajan toiveet ovat esteenä mielikuvitukselle. Peruspotkua Cullinan Black Badgessa on tuo armoitettu 600 pollea, mutta jos haluat enemmän, kaikki on järjestettävissä. Ei siis ole ihme, että nykyisin jo peräti 40 prosenttia Euroopan Cullinan-asiakkaista valitsee alleen tämän Black Badge -erikoisversion.

Kaksi metriä leveä ja yli 1,8 metriä korkea Cullinan on suuri ja painava, mutta siltikin mittasuhteiltaan perinteikkään onnistunut auto. Alla pyörivät peräti 22 tuumaa korkeat pyörät.

Rolls-Royce on muutenkin suurten muutosten edessä, niin kuin oikeastaan jokainen Euroopassa operoiva autovalmistaja meneillään olevalla 2020-luvulla. Rolls-Royce Motor Carsin ensimmäisen täyssähköauton testaus on jo vauhdissa, ja legendaarisen, maailman parhaaksi autoksikin luonnehditun merkin ensimmäinen täyssähköauto, Spectre, saapuu markkinoille parin vuoden sisällä.

Fakta on, että myös Rolls-Royce siirtyy ainoastaan sähköautojen valmistajaksi vuoteen 2030 mennessä. Niin tekee hyvin moni muukin autovalmistaja Euroopassa. Vaan ei ihan vielä. Toistaiseksi luotetaan vielä hetki polttomoottorin takaamaan perinteiseen voimaan. Cullinan Black Badgen voimanlähde on Rollssin tuttu 6,75-litrainen V12 kaksin turboin ahdettuna, ja tällä kertaa siitä on kutiteltu mainitut pyöreät 600 hevosvoimaa sekä 900 newtonmetriä vääntöä. Enemmänkin olisi varmasti ollut mahdollista, mutta nyt edetään tyyli edellä – olkoonkin sitten Cullinanin kyseessä ollessa niin sanottu uuden aallon SUV-edustaja.

Tunnelma Cullinan Black Badgen ratin takana on hirmuisista voimavaroista huolimatta eteerisen rauhallinen, vaikka vauhtia olisi reilustikin. Näkyvyys ulos on hyvä pitkästä keulasta huolimatta.

Black Badge on se taikasanapari, jonka myötä ostovoimaa omaavat individualistit saavat toivoa yhä vain enemmän. Voimaa on siis tarjolla kuin siinä kuuluisassa pienessä kylässä. Toisaalta auto on myös hyvin painava: omamassaa kertyy noin 2,7 tonnia. Silti suorituskyky on kiihtyvyyden suhteen kuin urheiluautoissa: oikean jalan lattiaan tallaaminen saa maiseman vaihtumaan typerryttävällä vilkkaudella. Niinpä, ei mahda mitään: tarjolla oleva voiman ulosmittaaminen on kerta toisensa jälkeen lapsellisen hauskuuttavaa.

Takaistuimella voi nauttia hyperluksuksesta: se mitä ei ole vakiona, on saatavilla lisävarusteena.

Kysymys kuuluukin, saako ihminen löytää lapsenomaista ajamisen hauskuutta elämästään, jos pankkitili siihen mahdollisuuden antaa? Totta kai, mikäli se ei kaada muiden haaveita. Harva suomalainen on päässyt kokemaan uuden Rolls-Royce Cullinan -mallin tarjoamat kyydit, saati sitten testaamaan ajamista ratin takaa. Nyt siihen avautuu mahdollisuus.

Tavaratilan kansi nousee sen verran korkealle, että sen alle mahtuu hyvin vaikka sateelta suojaan istumaan ja nauttimaan virvokkeita.

Kuljettajan eteen aukeava konttorinäkymä on yltäkylläinen ja runsaalla kromilla kuorrutettu, niin kuin odottaa saattaa. Cullinan perustuu samalle perustalle kuin tunnetun brittimerkin Phantom- ja Ghost-mallit, mikä johtaa siihen, että ajoasennossa ei ole moitittavaa. Ulkoisesti ajovalot istuvat tässäkin mallissa pystyllä keulalla reteän röyhkeinä tavalla, joka on muotoilullisesti nerokkaan mykkä ja vähäilmeinen. Tämä nyt vain on uuden ajan muotoilusuunta: Rolls-Royce ei turhia kumartele, ja näin olkoon.

Rolls-Roycen eksklusiivisuus erottautuu yksityiskohdissa.

Julmetun suuresta omamassastaan huolimatta Cullinan Black Badge on hämmästyttävän vaivaton ajettava. Auton keulaa viedään nätisti eteenpäin, ja ohjaustuntuma on samalla tapaa täsmällisen vanttera kuten uudessa Ghostissa.

Ohjauksen levottomuutta ei esiinny edes kovemmissa vauhdeissa. Neliveto ja nelipyöräohjaus vakauttavat ajamista, ja auton uusittu jousitus on suurin piirtein parasta, mitä tämä maailma voi tarjota.

Jos huonoilla tienpinnoilla auto tanssahtelee kepeästi tanssahdellen, on syy yleensä jousituksen ratkiriemukkaassa tasaisuudessa. Kun mitataan auton outoakin karismaa tai tyylikkyyttä, on Rolls-Royce myös Cullinan Black Badgessa aivan omassa luokassaan.