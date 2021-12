Pitäisikö autoon mahtua seitsemän ihmistä? Tässä on markkinoiden halvin tilamalli

Romanialaistaustainen Dacia Jogger on uutuusmalli, joka vie seitsemän ihmistä paikasta toiseen.

Runsaiden tilojen ja muunneltavuuden lisäksi uutuusmalli voi kehuskella olevansa markkinoiden halvin 7-paikkainen auto. Sen hinnat alkavat 17 999 eurosta, mutta istuinpaikkojen kasvattaminen viidestä seitsemään maksaa tuhat euroa lisää.

Dacia luokittelee katumaasturimaisesti muotoillun Joggerin farmariautoksi. Jogger korvaa Dacian mallistossa sekä Logan MCV:n että Lodgyn.

Dacian mukaan aikuisetkin pystyvät vääntäytymään kolmannelle istuinriville.

Joggerin 20 senttimetrin maavara ja kattokaiteet lisäävät auton käytännöllisyyttä Comfort-varustetasosta alkaen kaiteet voi kääntää kätevästi taakkatelineeksi.

Dacia Joggerin kori on 4,55 metriä pitkä. Akseliväli on 2,9 metriä. Dacian mukaan aikuiset, joiden kokoa se ei määrittele, mahtuvat myös kolmannelle istuinriville. Kaikilla kolmella istuinrivillä on kyynärnojat ja säilytystiloja.

Tavaratila on 5-paikkaisessa versiossa 708 litraa. Kun 7-paikkaisessa Joggerissa on käytössä kaksi istuinriviä eli viisi istuinpaikkaa, tavaratila on 506-595 litran suuruinen. Kahden istuinrivin ollessa käytössä tavaratila on 1,15 metrin pituinen. Kun kaikki takaistuimet on taitettu alas, tavaratila kasvaa yli 1,8 kuutiometrin kokoiseksi.

Dacia Jogger tulee myyntiin kolmella varustetasolla.

Dacia Jogger on varustettu uudella TCe 110 -moottorilla. Kolmisylinterinen 1,0-litrainen suorasuihkutusmoottori kehittää 81 kilowattia (110 hv) ja 200 newtonmetrin vääntömomentin. Sen parina on kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto.

Jogger kiihtyy nollasta sataan 10,5 sekunnissa (7-paikkainen 11,2 s) ja auto saavuttaa 183 km/h huippunopeuden. Yhdistetty kulutuslukema (WLTP) on 5-paikkaisena 5,7 litraa sadalla ja hiilidioksidipäästö 128 g/km.

Vuoden 2023 aikana bensiinimoottorin rinnalle tulee hybridi, joka on Dacian ensimmäinen. Tulevassa hybridissä on sama E TECH-järjestelmä kuin Renault Cliossa eli voimalinjassa on 1,6-litrainen bensiinimoottori ja kaksi sähkömoottoria. Tekniikka suo mahdollisuuden ajaa kaupungissa jopa 80 prosenttia ajasta sähköllä. Liikkeelle lähdetään aina sähköllä ja säästöä bensiinimoottoriseen verrattuna tulee enimmillään 40 prosenttia.

Dacia Jogger tulee myyntiin kolmella varustetasolla. Edullisin Essential tuo mukanaan 17 999 euron hintaan turvallisuusvarusteiden ja ledivalojen lisäksi vakiona ovat muun muassa ilmastointilaite, ajotietokone, etusumuvalot, kauko-ohjattava keskuslukitus ja sähkökäyttöiset ikkunannostimet edessä. Media Control -tietoviihdejärjestelmässä omaan telineeseensä sijoitettu kuljettajan tai matkustajan älypuhelin yhdistetään osaksi auton järjestelmää. Halutessaan puhelintaan voi myös hyödyntää auton kosketusnäyttönä Dacian tarjoaman ilmaisen Media Control -älypuhelinsovelluksen avulla.

