Koeajo: Škoda Enyaq tuo tšekkimerkin kunniakkaasti sähköiseen nykyaikaan. Eilen automalli sai Vuoden Auto Suomessa 2022 -tittelin.

Täyssähköinen Enyaq saapui Suomen markkinoille toukokuussa. Ilta-Sanomat ajoi autolla ensitestin jo kuluvan vuoden kevään korvalla. Silloin tuntuma oli, että Enyaq on voittajien sukua.

Ja niinhän se onkin – Enyaqin sisarmalli, Volkswagen ID.4, ehti voittaa himoitun ”Vuoden Auto Maailmassa 2021” –tittelin. Se oli siis kuluvan vuoden paras autouutuus koko maailman mittakaavassa.

On vuosikymmeniä siitä, kun Škodan on viimeksi voinut hankkia takavetoisena ja –moottorisena. Nyt se on taas totta. Enyaqin edullisimpiin versioihin on mahdollista saada myös ensi vuonna valtiolta sähköauton hankintatuki, mikäli uusi lakiesitys vain menee läpi.

VW-sukuisten veljesten voittoputki vain jatkuu. Nyt Škodan versio samasta aiheesta, eli Enyaq, on juuri valittu vuoden parhaaksi autoksi Suomessa. Taisto oli todella tiukka, mutta voittajia voi lopulta olla vain yksi. Enyaq on ensimmäinen Suomessa Vuoden Auto -tittelin saanut täyssähköauto.

Hankintahinnan suhteen autoissa ei merkittäviä eroja ole, ja teknisestikin ne ovat lähes identtiset – mutta jotakin enemmän Škoda pystyy ilmeisesti tarjoamaan, koska se selvisi Suomessa Vuoden Auto 2022 -voittajaksi, mutta Volkswagen ei päässyt edes finaaliin. Mitä voisivat olla ne erot, joiden turvin Enyaq nousi muiden rinnalle ja ohi?

Škoda Enyaq on tšekkimerkin ensimmäinen uuden ajan sähköauto.

Enyaqin konepellin eli etukannen alle kurkistamalla ei eroja löydy. Monista sähköautoista tuttua etutavaratilaa Enyaqissa ei ole, vaan vain muutamat harvat huoltokohteet ja sähköiseen voimalinjaan liittyviä komponentteja. Siellä täällä konehuoneessa näkyy teksti ”Volkswagen AG”. Akut ja voimansiirron komponentit ovat käytännössä samaa tavaraa. Tässä ei sinänsä ole mitään uutta.

Edessä tilaa on reippaasti, eivätkä takatilat jää niistä mainittavasti jälkeen. Enyaq on jälleen yksi sähköauto, jossa mahtuvat istumaan jopa yli 190-senttiset henkilöt peräkkäisillä istuimilla – siis ihan mukavasti.

Pienikokoinen digimittaristo on Volkswagen-osalaarista tuttu, mutta Škodalla upotettu kojelautaan.

Tietoviihdejärjestelmän kosketusnäyttö on kookas, 13-tuumainen ja mallia ”tabletti”, mutta onnistuneesti sijoitettu. Käyttöliittymän muokattavuus on erinomaisella tasolla.

Ajosuunnan valitsin on pieni pylpyrä keskikonsolissa. Pienuudella on säästetty muuta tilaa keskikonsolissa.

Entäpä muotoilu? Enyaq on virtaviivaisesti muotoiltu, ja ilmanvastuskerroin saatu puristettua huomattavan alas, 0,257:ään – jopa paremmaksi kuin Volkswagenin ID.4:ssä. Se taas vaikuttaa kulutukseen, joka on Enyaqissa hyvällä tasolla. Akkukokoja Enyaqissa on kaksi, 82 kWh ja 62 kWh, ja niiden turvin kantama yhdellä latauksella vaihtelee 390 ja 520 kilometrin välillä. Suomen talvessa näistä voi varovaisesti arvioida saavutettavan noin 300 ja 400 kilometriä.

Lähes 900 kilometrin koeajolla isompiakkuinen ja takavetoinen Enyaq kulutti kesäkeleillä keskimäärin 19,5 kWh satasella, kun keskinopeus oli reipas 64 km/h. Käytännössä siis reilun 250 kilometrin mökkimatkalla täyden akun kapasiteetista on perillä jäljellä vielä noin 150 kilometrin verran kantamaa, vaikka puolet matkasta päästelisi moottoritiellä 120 km/h vauhtia.

Talvikeleilläkin pääsee varmasti perille, sillä vaikka autoa pitää lämmittää, jää keskinopeus talvirajoitusten vuoksi matalammaksi. Lisäksi Suomi-malleissa on vakiovarusteena energiaa säästävä ilmalämpöpumppu. Mutta jos mökki on reilusti yli 300 kilometrin päässä, kannattaa varautua lataamaan autoa matkan varrella.

Škodan yleensäkin onnistuneista sisätiloista, vakaasta yleisolemuksesta ja maltillisesta hinnoittelusta ei Enyaqissa tarvitse tinkiä. Sisätiloissa on yleisesti laadukas tunnelma, mutta oviverhoilussa on käytetty yllättävän kovaa muovia. Sama ilmiö toistuu tosin myös monessa muussa saman konsernin merkissä, esimerkiksi Audissa. Ohjaamo on tilava ja sitä hallitsee keskeltä ”kelluva” kojelauta.

Yksimoottorisen Enyaqin kiihtyvyys on kohtuullisen vahva. Ohjaustuntuma on miellyttävän selkeä, ja se täyttää perusautolta vaadittavat tarpeet. Koostaan huolimatta Enyaq on helppo ja yllättävän ketterä ajettava. Ulos on hyvä näkyvyys ja sisätilat hiljaiset. Suuren kosketusnäytön käyttöliittymä on harvinaisen monipuolisesti muokattavissa. Myös liitettävyys älypuhelimen kanssa osoittautui notkeaksi.

Takana on hienosti tilaa.

Ehkä yksi tärkeimmistä ominaisuuksista tässä voittaja-autossa onkin se, että siinä ei erityisesti häiritse mikään yksittäinen seikka.

Enyaq on hyvä esimerkki siitä suuresta muutoksesta, joka automaailmassa on parhaillaan menossa. Sähköautojen hintalisä vastaavaan polttomoottoriautoon verrattuna on pian historiaa – ainakin joidenkin mallien osalta.

Enyaqin verrokki Škodan mallistossa on Kodiaq, sillä ne ovat sisätiloiltaan samaa sarjaa. On pieni yllätys, että suunnilleen saman tehoisten ja oloisten verrokkien hinnat ovat kuta kuinkin samalla tasolla jo nyt. Erojakin autojen ominaisuuksissa tietenkin on, esimerkiksi vetokyvyn tai päästöjen suhteen, mutta kyse alkaa nyt olla vain autonostajan omista valintakriteereistä.

Tuore Vuoden Auto Suomessa -titteli saattaa olla yksi niistä.