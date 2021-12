Miten naisia kohdellaan suomalaisessa autokaupassa? Autoliikeketju selvitti

Autokauppa mielletään miesvaltaiseksi alaksi, jossa perinteiset sukupuoliroolit istuvat tiukassa. Tuoreen kyselyn mukaan väitteessä on yhä myös perää.

Autokauppa on yhä enemmän miesten kuin naisten maailmaa.

Kotimainen autoliikeketju Jarmo Rinta-Jouppi Oy on selvittänyt autoliikkeessä asioivilta suomalaisilta, millaista palvelua he ovat kokeneet ja millaista palvelua he odottavat yleisesti autokaupassa asioidessaan.

Saatujen lukujen mukaan 32 prosenttia naisista kokee saaneensa eriarvoista kohtelua omasta sukupuolestaan johtuen. Miespuolisista vastaajista vain 2,7 prosenttia kokee samoin.

Jarmo Rinta-Jouppi Oy on aiemmin tänä vuonna tiedottanut automyyjistään noin 94 prosenttia olevan miehiä ja ainoastaan kuusi prosenttia naisia.

Yhtiön HR-päällikkö Marjo Mäkelän mielestä kyselyn tuloksista on selvästi nähtävissä autokaupan miespainotteinen henkilöstörakenne. Hän uskoo ratkaisun autoliikkeiden asiakaspalvelun parantamiseen löytyvän osittain alan sisäisestä asennemuutoksesta:

– Autokauppaan töihin hakevista ja palkattavista henkilöistä valtaosa on edelleen miehiä. Naisten osuus hakijoista on alle kymmenen prosenttia. Väistämättä naisasiakkaat tulevat siis palvelluksi miespuolisen automyyjän toimesta naispuolista useammin. Autoalan on varmasti perusteltua tarkastella itseään laajemminkin kriittisesti, niin että asiakaskokemuksen laatu sukupuolesta tai muista tekijöistä riippumatta pystytään varmistamaan nykyistä paremmin kaikissa tilanteissa.

Tutkimuksesta paljastui, että suurin osa vastaajista, jotka haluavat erityisesti palvelua miehiltä autoliikkeessä asioidessaan, perustelevat valintansa miesmyyjien vahvalla asiantuntijuudella.

Naisilta palvelua haluavat vastaajat kokevat naispuoliset myyjät ennen kaikkea asiakasystävällisiksi ja asiakkaaseen ennakkoluulottomasti suhtautuviksi.

Myyntijohtaja Markku Ala-Hakuni kertoo tuloksista käyvän samaan aikaan ilmi mielikuvan sekä vahvasti teknisesti asiantuntevasta miesmyyjästä että empaattisesta naismyyjästä.

Hänen mielestänsä autoliikkeiden tulee ottaa asia huomioon asiakaspalvelukoulutuksissa ja uutta henkilökuntaa palkattaessa.

– Alalle tarvitaan nyt uusia, asiakaspalvelusta ja myynnistä innostuneita ihmisiä, joilla on jo kokemusta hankittuna muilta kaupan aloilta.

Myös kaupan alan ulkopuolelta tulevat, ensimmäistä kertaa myynnin parissa työskentelevät ovat Ala-Hakunin mukaan tervetulleita.

Ala-Hakuni kertoo, että autoalalla on nyt tavoittelemisen arvoista muokata asiakaskokemuksia ja mielipiteitä siihen suuntaan, että automyyjä koetaan osaavaksi asiakaspalvelun ammattilaiseksi.

Huolimatta myyjän tai asiakkaan sukupuolesta.

Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n teettämä tutkimus toteutettiin yrityksen omaan asiakaskantaan aikavälillä 13.10.–24.10.2021. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin ja ovat ostaneet auton Jarmo Rinta-Jouppi Oy:ltä omiin nimiinsä viimeisen kahdeksan vuoden aikana.

Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 2 591 vastaajaa, ja otanta on kansallisesti edustava otos sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.