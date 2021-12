Main ContentPlaceholder

Sähköauto palkittiin ”parhaana ostoksena” – mallia odotellaan vielä Suomeen

Dacia Spring on voittanut eurooppalaisessa kilpailussa Autobest – Best buy car of Europe 2022 -tittelin.

Sähköä kaupunkiliikenteeseen: Dacia Springin saapumisaika Suomeen on vielä vailla vahvistusta.