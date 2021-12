Vuoden Auto Suomessa -voittaja paljastuu ISTV:n suorassa lähetyksessä kello 18 alkaen.

Jokin näistä autoista on Vuoden Auto Suomessa 2022.

ISTV lähettää Vuoden Auto Suomessa 2022 -valintatilaisuuden suorana Aulin päivänä torstaina 16.12.2022.

Lähetys alkaa noin kello 18:00 ja se kestää arviolta vajaan tunnin, eli siihen saakka kunnes VAS2022 -tittelin kantaja on varmuudella selvillä.

Vuoden Auto -tittelistä kisaavien uutuusautojen määrä on nyt tiivistynyt kuuteen finalistiin, joista siis yksi on lopulta suomalaisten auto- ja liikennetoimittajien suosikki.

Tänä vuonna pakkaa on sekoittanut koronan ohella myös uusien automallien raju sähköistyminen, mikä näkyy toiselle kierrokselle edenneessä kuusikossa selvemmin kuin koskaan.

Asian voi tiivistää esimerkiksi siten, että finalisteista peräti neljä eli Hyundai Ioniq 5, KIA EV6, Skoda Enyaq ja Polestar 2 ovat saatavilla yksinomaan täyssähköisenä.

Lisäksi Peugeot 308:sta on tulossa myyntiin perinteisempien polttomoottorimallien sekä lataushybridin ohella myös täyssähköinen versio.

Finalisteista vain Mercedes-Benzin C-sarjaan ei ole saatavilla täyssähkövoimalinjaa, mutta toisaalta C:n pistokehybridimalli kulkee täydellä akulla jopa yli sata kilometriä pelkällä sähköllä.

Vuoden Auton valitsee suomalaisia auto- ja liikennetoimittajia edustava yli 120-jäseninen Auto- ja liikennetoimittajat AuLi ry. Vainta suoritetaan nyt kahdeksannen kerran.

Jokaisella tuomarilla on finaalikierroksella käytettävissään 15 ääntä, jotka hän jakaa finalisteille haluamallaan tavalla – mutta niin, että yksi ehdokas on nostettava omassa pistejaossa voittajaksi. Voittajalle saa lisäksi antaa enintään kuusi (6) ääntä. Annetut äänet on luonnollisesti myös perusteltava.