Video: HCT-jättirekan ohittaminen kestää käsittämättömän kauan ja vaatii lähes kilometrin ohituskaistaa

PITKÄ-kyltti kuuluu Suomen teiden aateliselle, HCT-ajoneuvoyhdistelmälle. Pisimmät niistä ovat jopa 34,5-metrisiä.

Artikkelin pääkuvana olevalla videolla ohitetaan 34,2 metriä pitkä HCT-yhdistelmä moottoritiellä, jolloin vastaantulevaa liikennettä ei ole samalla ajoradalla. Kaksikaistaisella maantiellä tilanne olisi toinen.

High Capasity Transport -yhdistelmän suurin sallittu nopeus on 80 km/t. Sen takana ajavalla heräävät helposti ohitushalut.

Poliisiylitarkastaja Hannu Kautto neuvoo autoilijoita kärsivällisyyteen varsinkin talvihämärissä ja lumisissa olosuhteissa – tai luopumaan koko ajatuksesta.

– Tärkeintä on miettiä, onko ohituksesta saatava hyöty riittävä suhteessa riskiin. Tämä korostuu pitkän ajoneuvon kohdalla erityisesti, Kautto sanoo.

PITKÄ-kyltti on pakollinen yli 28-metristen yhdistelmien perässä.

Kaksikaistaisella maantiellä ohitettaessa on varmistettava, että vastaantuleva ajokaista on tyhjä lähes kilometrin matkalta eteenpäin.

Varsinkaan talvisaikaan autoilija ei voi aina kiihdyttää haluamaansa nopeuteen rajoitusten tai sääolosuhteiden takia. Silloin turvallinen ohittaminen vaatii huomattavasti enemmän aikaa ja tilaa.

Jos HCT-yhdistelmän nopeus on 80 km/t, ja ohittajan 95 km/t, koko operaatio kaistanvaihtoineen kestää jopa 30 sekuntia. Ohittaja etenee sinä aikana 790 metriä.

– Puoli minuuttia vastaantulijan kaistalla on pitkä aika. Kaiken lisäksi on otettava huomioon, että pahimmassa tapauksessa vastaantuleva auto saattaa lähestyä huomattavaa ylinopeutta. Se lyhentää turvallista ohitusaikaa merkittävästi.

– Talvisaikaan lumi pöllyää raskaiden ajoneuvojen renkaista, tai loska ja vesi nousevat niistä sumuna ilmaan. Yhtäkkiä ei olekaan riittävää näkyväisyyttä eteen.

Poliisiylitarkastaja muistuttaa, että jos pitkän yhdistelmän ohittaminen ei näytäkään onnistuvan, on joskus järkevämpää mennä jarrulle kuin kaasulle. Eli palata ohitettavan taakse, eikä kiihdyttää riskillä ohi.

– Toivoisin viestin menevän perille, että kun rekan perässä lukee PITKÄ, se tarkoittaa oikeasti korostunutta harkintaa ennen ohitusta. Kannattaa odottaa seuraavaa ohituskaistaa tai koukata huoltoasemalle hörppäämään ne kahvit ja antaa HCT:n mennä menojaan.

PITKÄ-kyltit ja muu valistus ovat ilmeisesti menneet perille, sillä onnettomuudet HCT-rekkojen ohitustilanteissa eivät ole nousseet tilastopiikiksi.

– Autoilijat ovat olleet fiksuja tai onnekkaita ohitustilanteissa. Tai sitten pitkien yhdistelmien kuljettajat ovat onnistuneet uhkaavissa tilanteissa helpottamaan ohitusta, ja vahingoilta on vältytty, Kautto arvioi.

DB Schenkerin autonkuljettajalla Timo Vahteralla on vuosikausien kokemus pitkien yhdistelmien ja HCT-rekkojen ratin takana. Sieltä hän on joutunut reagoimaan useisiin vaaratilanteisiin.

Timo Vahtera HCT-yhdistelmän veturissa.

– Monesti silmä näkee, että nyt ei ohittajalla tila riitä, ja ehdin reagoida riittävän aikaisin, Vahtera kertoo.

Hänen mukaansa uhkaavien tilanteiden aiheuttajia ovat usein toiset, ohittamaan lähtevät rekat. Niiden vauhti ei kuitenkaan aina riitä turvalliseen manööveriin.

– Nopeuteni on 80:n pintaan ja ne ajavat yhdeksääkymppiä. Nopeusero on niin pieni, että ohitus tahtoo kestää liian pitkään siinä rinnalla.

– Jos tilanteen ennakoi, riittää jalan kaasupolkimelta nostaminen. Jos joutuu jarruttamaan, ollaan jo lähellä onnettomuustilannetta, Vahtera sanoo.

HCT-yhdistelmien lukumäärän kasvu sai siivet vuoden 2019 tammikuussa, kun lainsäädäntömuutokset mahdollistivat pitemmät rekat yleiseen liikenteeseen. Suurin sallittu pituus nousi 25,25 metristä 34,5 metriin. Tätä ennen jättirekkoja oli ajettu vain poikkeusluvilla vuodesta 2013.

Traficomin johtavan asiantuntijan Otto Lahden karkean arvion mukaan Suomen teillä on tätä nykyä viitisensataa HCT-yhdistelmää asteikon yläpäässä: 29–34,5 m. Ja toiset 500 kpl astetta lyhyemmässä kategoriassa: 26–29 m.

Olkoon ajoneuvoyhdistelmä kuinka pitkä tahansa, sen suurin sallittu paino on 76 tonnia. Tämä tarkoittaa sitä, että pisimmät yhdistelmät eivät kuljeta raskasta rahtia.

Jättirekkojen yleistymistä on vauhditettu asetusteitse, koska niiden hyödyt ovat selvät.

– Ne alentavat fossiilisia päästöjä ja kuljetuskustannuksia, koska kolme pitkää rekkaa korvaa kuljetuskapasiteetiltaan neljä perinteistä rekkaa, Traficomin Otto Lahti kertoo.

Pelko, että tiestö kärsisi jättirekoista, on turha. Ensinnäkin HCT-rekat vähentävät painavien autojen lukumäärää. Ja mitä pitempi yhdistelmä, eli mitä enemmän siinä on akseleita ja renkaita, sitä vähemmän tiehen kohdistuu painoa per metri.

– Uusimmilla ja tehokkaimmilla koneilla pyritään ajamaan niin isolla käyttöasteella kuin mahdollista.

– Ne ovat liikenteessä 2–3 kuljettajan voimin vuorokaudet ympäriinsä, Traficomin asiantuntija sanoo.

Suomen teillä jyristelee jo noin 1 000 HCT-yhdistelmää. Tämä huilaa taukopaikalla.

Pitkät yhdistelmät ovat rauhallisesti liikkuvia maantiejunia, jotka ovat jo tuttu näky Suomen pääteillä. Esimerkiksi DB Schenkerillä on Suomessa lähes sata erilaista HCT-yhdistelmää, joilla ajetaan noin 20 prosenttia yhtiön kotimaan liikenteestä.

– Kyse on runkoliikenteestämme esimerkiksi terminaalista terminaaliin. Eli pitkistä etäisyyksistä ja isommista tavaramääristä. Jakeluliikenteemme hoidetaan toki pienemmällä kalustolla, kalustopäällikkö Janne Nummelin kertoo.

– Meillä on vakiintunut kuljettajaporukka, joka ajaa HCT-yhdistelmiä.

Raskaan liikenteen kuljettajapula on globaali ilmiö. Britanniassa on uutisoitu vakavasta vajeesta, mutta Suomessakin on havaittu kuskipulaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pitkien yhdistelmien rattia pääsee pyörittämään entistä vähemmällä kokemuksella.

Kalustopäällikkö Nummelin kertoo, että ammattikoulusta tuleva 18-vuotias henkilö saa asetusten mukaan ajaa HCT-rekkaa, kunhan hänellä on CE-kortti.

– Tilanne on vähän hölmö, sillä kunnollista opetusta tai näyttökoetta pitkille yhdistelmille ei tarjota eikä vaadita, siksi me koulutamme Schenkerillä itse kuljettajamme vaativampiin yhdistelmiin.

– Kuljetusalan kaikilla toimijoilla ei ole nykyään vaihtoehtoja. Uusia kuljettajia tulee vähän, ja heillä on mahdollisuus kokemattomina pitkiin yhdistelmiin, autonkuljettaja Timo Vahtera sanoo.

– Enää ei ole sellaista käytäntöä, että ensin ajetaan kesät pakettiautoa, sitten siirrytään kuorma-autoon ja pikku hiljaa pitkiin yhdistelmiin.