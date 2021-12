Mallimerkintä Ford 2.3 Mustang EcoBoost saa epäilemään, onko pitkäkeulaisen nyky-Mustanginkin konepellin alla jokin kolmipyttyinen ja pärisevä säästöturbo kuten Ford Fiestassakin.

No, ei toki! Neljä vuotta vanhakin Mustang nelipyttyisenä ja kovakattoisenakin on makea auto ja kaikkea muuta kuin ”spede”.

Käytetyn Mustangin koeajoarvio julkaistaan yhteistyössä Kaasujalan kanssa.

Ihan selvennykseksi nykypolville, mistä tuo spede-sana tulee tämän auton yhteydessä: kaikkien Turhapuro-leffojen isä, Pertti ”Spede” Pasanen kruisaili kultaisella 1960-luvulla avokattoisella amerikkalaisella Ford Mustangilla. Siihen maailmanaikaan Amerikan ja Saksan Fordit olivat ihan eri maailmasta. Amerikkalaiset Fordit olivat V6- tai V8-moottorisia, sporttisia asvaltinrypistäjiä tai isoja valtatielaivoja. Ford Mustangista tuli maailman eniten myyty urheiluauto, sikäli kuin sitä voi urheiluautoksi sanoa. Ulkonäkö ainakin oli ärhäkän urheiluauton.

Saksan Fordit taas olivat perusautoja, hyvinvoivan keskiluokan Ford Taunuksia ja Ford Escorteja. Tekniikaltaan kuitenkin myös Mustang oli samanlainen kuin perushenkilöautot. Erona oli kuitenkin kuutiotilavuudeltaan V8- ja R6 -moottorit, joissa riitti tilavuutta 2 300-7 000 cm3.

Ohjaamossa sekä historia että nykyhetki ovat läsnä.

Sittemmin viihdemoguli Pasasen lempinimi ”Spede” levisi nuorisokielessä tarkoittamaan kaikenlaista muutakin ”spedeä” eli pelleä. Mustang ei koskaan ole ollut ”spede”. Sen valmistus on jatkunut jenkeissä keskeytyksettä yli viiden vuosikymmenen ajan.

Vuodelle 2015 esiteltiin mallin seitsemäs sukupolvi. Silloin myyntiin tulleen nykysukupolven Mustangin suunnittelun lähtökohtana oli soveltuvuus myös Eurooppaan. Mustangin alkuperäishengen idean mukaisesti Mustang on yhä suorituskykyinen ja persoonallinen, mutta silti kohtuuhintainen urheiluauto.

Koeajoon otin Ford Mustang EcoBoostin 2,3-litraisella bensaturbolla ja manuaalivaihteilla. Auto oli vuosimallia 2017. Mittarilukema oli vain 54 000 km – eli käytännössä auto oli uudenveroinen.

Vaikka mallimerkinnässä mainitaan EcoBoost, sylintereitä on sentään neljä, ja yhdessä turbon kanssa ”mökää” konepellin alta löytyy 317 hevosvoiman verran.

Toki Mustang on edelleen ehta Amerikan Ford, vaikka kustannussäästöt näkyvät senkin ohjaamossa mm. kovan muovin käyttönä nahan rinnalla.

Koeajoauto oli kaiketi niin karvalakkimalli kuin voi olla: manuaalivaihteinen ja kovakattoinen. Ehkä se selittää suhteellisen edullisen hinnankin. Hintapyyntö oli viime keväänä karvan alle 40 000 euroa 54 000 kilometriä ajetusta ja neljä vuotta vanhasta punaisesta asvaltinrypistäjästä. Eihän sillä rahalla saa kuin uuden hyvin varustellun Ford Mondeon.

Toisaalta odotukset ”halpis-Mustangillekin” olivat ehkä liian kovat. Väkisinkin siltä odotti isomman GT-Mustangin vapaasti V8-moottorin jyhkeää murinaa. Jos tämä sama 2,3-litrainen, nelisylinterinen ja 317-hevosvoimainen EcoBoost -bensaturbo olisikin istutettu Mondeoon, niin olisin hakannut innosta rattia.

Oli unohtua, että viisilitraisen V8-moottorin soundeista saa myös maksaa enemmän. Sen hinnat alkoivat vuonna 80 000 eurosta vuonna 2015. Manuaalivaihteisen ja kovakattoisen 2,3 EcoBoostin lähtöhinta oli silloin himpun vajaat 60 000 euroa. Pelkästään automaattivaihteisto ja avattava katto nostivat pelkästään 2,3-litraisen EcoBoostinkin hintaa 10 000 euroa.

Kahdeksan litraa sadalla kilometrillä on kohtuullinen mittauslukema – jos siihen oikeassa elämässä pääsee.

Hinnannoususta pääosa tuli korkeammasta autoverosta, ja se taas pohjautuu Co2-päästöihin. Manuaalivaihteisessa 2,3-litraisessa EcoBoostissa Co2-päästöt olivat 179 g/100 km ja avokattoisella automaatilla 225 g/km.

Kaikkiaan Ford Mustang 2.3 EcoBoost on erinomaisen makea ja vakaa ajettava, ja kyllä siitäkin mökää ihan tarpeeksi sisälle kuuluu. Se on itse asiassa vietävän hyvännäköinen auto, joka nykypäivän modernista tekniikasta huolimatta henkii sitä samaa Mustangin fiilistä kuin se klassikoksi jo muodostunut ensimmäisen polven Mustang 1960-luvulta.

Ohjaamo näyttää tyylikkäältä, vaikka siinä onkin – toiston uhalla – käytetty nahan lisäksi paljon myös kovaa muovia. Ergonomia on kohdallaan: kuskin penkki antaa 177-senttiselle ukolle hyvän tuen niin ristiselälle kuin reisillekin. Penkeissä on sopivasti myös pientä pehmeyttä. Pidempijalkaiselle sen sijaan istuinosa epäilemättä on liian lyhyt. Hallintalaitteet ovat hyvin käsillä. Vaikka ratissa on viikset ja napit, niin konsolissa radion alla on myös Mustang-henkiset pianomaiset nappulat.

Kokonaisuus henkii sopivasti historiaa ja nykypäivää rinnakkain. Klassikko-Mustang 1960-luvulta on tietysti jokaisen Hollywood-tähden autokokoelmassa, mutta googlaamalla selvisi, että kyllä moni superjulkkis on ottanut omakseen myös nykypolven Mustangin. Heistä tunnetuimpana silmään pisti Sylvester ”Rambo” Stallone.

Fiilis on perus-Mustangissakin hyvä. Auto reagoi hyvin ohjaukseen, tuntuma etupyöriin on erittäin hyvä. Mustang ottaa isotkin heitot pehmeästi, mutta samalla kuitenkin jämptisti. Alusta on napakka, mitään ylimääräistä kolahtelua ei tunnu eikä kuulu. Tosin takavetoisen Mustangin perän menohaluisempi saisi melko helposti myös irtoamaan. Mustang on kotonaan niin huonommillakin paremmillakin teillä.

Tavallaan EcoBoost-Mustangin eurooppalaistyyppinen perusautomaisuus ja leppoisuus saa monet haikailemaan automaattivaihteistoa, mutta itse kyllä tulin sinuiksi myös manuaalilaatikon kanssa. Kun antaa hanaa raskaalla kengällä, käsin hämmentäminen pääsee omalla tavallaan jopa oikeuksiinsa. Karkeat soundit houkuttelevat herkästi ”luukuttamaan”.

Miinusta tulee näkyvyydestä: se on aika heikko etuviistoon leveän A-pilarin takia. Näkyvyyttä heikentävät myös korkea vyötärölinja ja matalat ikkunat.

Käytetty, kovakattoinen karvalakki-Mustang on kuin luotu perusjampalle, joka hakee näyttävää ja urheilullista autoa ympärivuotiseen ajoon. Vähemmän autoista perillä olevat luokittelevat sen helposti samaan kategoriaan vaikkapa Porschen kanssa.

Tämän päivän yksilitraisella ja kolmipyttyisellä bensaturbolla huristavalle perhetuttavalle jo 2,3-litrainen bensaturbo käy muskeliautosta. Mustangilla et taatusti ole kauniiden naisten ja naapuruston silmissä mikään ”spede”.

Tekniikka Ford Mustang 2,3 EcoBoost, vm. 2017 Mittarilukema 54 000 km Moottori R4, 2 264 cm3, turboahdettu ja suorasuihkutteinen, 317 hv, 432 Nm Polttoaine bensiini Vetotapa takaveto Vaihteisto: M6 Kulutus 8 l/100 km Co2-päästöt 179 g/km Suorituskyky kiihtyvyys 0-100 km/h 5,8 s Huippunopeus 233 km/h Mitat pituus 4 784 mm, leveys 1 916 mm ), korkeus 1 381 mm, akseliväli 2­720 mm Tavaratila 408 l Myyjä Autokeskus Oy Konala, Helsinki Hinta 38 990 euroa

