Ensitesti: Täysin uusi Kia Sportage tarjoaa runsaasti valinnanvaraa voimalinjaratkaisuissaan. Täyssähköinen malli kuitenkin uupuu hinnastosta.

Uutuus on kolme senttimetriä pidempi kuin poistuva Sportage-malli. Akseliväli on kasvanut vaivaisella senttimetrillä. Keulan bumerangia muistuttavat led-valot ja ujostelematon jäähdyttimen säleikkö vaikuttavat ensivaikutelman perusteella onnistuneilta.

Ilta-Sanomat tutustui Münchenin ulkopuolella viidennen sukupolven Sportageen. Malli on merkittävä talon sisällä, sillä merkin myynnistä se haukkaa neljänneksen. Kasvupotentiaaliakin on, jos eurooppalaiset kuluttajat ostavat valmistajan markkinapuheet, sillä vuonna 1993 esitellystä Sportagesta on nyt valmistettu ensi kerran eurooppalaisille markkinoille suunniteltu ikioma malliversio.

– Iskunvaimentimien säädöt, ohjaus ja matkustusmukavuus... ne eroavat siitä, mitä Kia on Yhdysvalloissa ja Aasiassa, tiedotuksesta ja suhdetoiminnasta Euroopassa vastaava Oliver Strobach kertoi IS:lle.

Uuden mallin suunnittelussa on kuunneltu paitsi kuluttajien toiveita myös luettu tarkkaan koeajo-arvioita.

Jos Suomen jalkapallojoukkueeseen takavuosina liitetty ”eteenpäin on menty” -tokaisu ei olisi niin kulunut, sitä voisi käyttää uudesta Sportagesta. Väistyvään malliin nähden uutuus on tilavampi, vaikka ulkomitoissa muutokset ovat minimaalisia. Sisätilat ovat ainakin IS:n ajaman GT-Line-mallin perusteella aiempaa prameammat. Ohjaamon katseenvangitsija on kaareutuva näyttöpaneeli, jollainen on jo nähty EV6-sähköautossa. Paneelin koko vaihtelee varustetasosta riippuen.

Näyttöpaneeli kaartuu sopivat kuljettajaan päin.

GT-Line varustukseen kuuluviin etuistuimiin on topattu mukavasti tukea.

Näytön alle on sijoitettu omaksi yksikökseen ilmastoinnin painikkeet. Järkevä ratkaisu. Keskikonsolista löytyvät muun muassa pyöryläinen ajosuunnanvalitsin ja istuimien lämmitystä säätelevät painikkeet.

Mallisto on laaja, sillä se kattaa polttomoottorimallien lisäksi kevythybridit, niin sanotut itselataavat hybridit sekä pistokkeella ladattavat hybriditkin. Hybriditekniikalla varustetut mallit tarjotaan etuvedon lisäksi nelivetoisina. Vain kaksi bensiinimallia tulee manuaalivaihteistolla. Hevosvoimien skaala ulottuu 136:sta 265:een.

Sportagen ajo-ohjelmia ovat oletusarvoinen Eco ja Sport, jolla saa aikaiseksi sekä liikettä että karheaksi kiristyvää moottorin ääntelyä. Nelivetoisissa uusi maastoajotila-asetusvalikko mahdollistaa ainakin teoriassa Sportagen viemisen aiempaa vaikeakulkuisimmille teille.

Sportagen takaosassa voi nähdä lievää sukulaisuutta EV6-mallin kanssa. Koeajetun mallin perään voi kytkeä vedettävää taakkaa enimmillään 1 650 kiloa.

Baijerin maanteillä kevyen ohjauksen tunnokkuus vakuutti, eikä matkustamoon kantautunut äänimaailma haitannut uutisten kuuntelua Harman Kardonin äänentoistojärjestelmästä. Jos valmistajan Eurooppa-korostuksista ottaa kiinni, niin alustan virityksessä se lienee saavuttanut tavoitteensa: mukavuuteen pyrkivä olematta lainkaan löysä.

GT-Line-varustetaso tarjoaa mukavat ja riittävästi säädettävät etuistuimet.

Takaistuimilla on lyhyen koeistunnon perusteella hyvin tilaa. Keskitunneli on lähes olematon.

Suomessa Sportagen voi valita neljästä eri varustetasosta: LX, EX, Business Premium ja GT-Line. Jo LX:stä alkaen varustelu on kohtuullisen runsas käsittäen muun muassa 17-tuumaiset kevytmetallivanteet, kaistallapitoavustimen, lämmitettävän ohjauspyörän, led-ajovalot, peruutuskameran ja automaattisen kaksialueilmastoinnin.

Tavaratilan koko vaihtelee voimalinjoista riippuen. Bensiinimallin tavaratila on kasvanut peräti 88 litraa – 591-litraisena se on erityisen suuri kokoluokassaan. Pienin kontti on dieseltoimisessa kevythybridissä (526 litraa).

Uuden Kia Sportagen alin hinta on 31 990 euroa. Sillä saa LX-varustellun etuvetoisen ja manuaalivaihteisen bensiinimallin. Nelivetoisten plug-in hybridien hinnat alkavat 45 775 eurosta.

