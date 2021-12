Onko autossasi vararenkaan sijasta paikkaussarja? Parasta ennen -päiväys voi olla jo mennyt

Matkaan lähtiessä renkaiden kunnon lisäksi kannattaa kurkistaa myös tavaratilaan.

Renkaiden urasyvyyden ja ilmanpaineiden lisäksi on syytä tarkistaa myös vararengas ja vaihtovälineet, Autorengasliitto muistuttaa joulun lomakauden alla.

Lain vaatima pienin urasyvyys on kolme millimetriä, mutta yleisenä turvasyvyytenä pidetään viittä millimetriä. Sitä matalammat urat pitävät sohjossa huonosti.

– Yhä useammassa autossa on nykyisin vararenkaan tilalla paikkasarja, jonka käyttöikä on noin kuusi vuotta. Jos se ylittyy tai sarjan ikä ei ole tiedossa, se kannattaa varmuuden vuoksi uusia, Autorengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora tähdentää.

Rengaspaineita mitatessa pakkasella paineet kannattaa säätää 0,2 baria suositusta korkeammaksi, Nuora ohjeistaa.

– Kylmässä rengaspaine laskee, joten kannattaa ottaa hieman ennakkoa ylöspäin. Hieman korkeampi paine on perusteltu myös siksi, että joulureissulla auto on usein pakattu täyteen, ja tällöin on syytä noudattaa vähintäänkin auton täyden kuorman painetta.

Oikea rengaspaine vakauttaa paitsi ajoa myös säästää rengasta sekä polttoainetta.