Ajokortteihin aikoinaan merkityt viimeiset voimassaolopäivät eivät pidä enää paikkansa.

Kaikki ennen 19. tammikuuta 2013 myönnetyt ajokortit ovat takautuvasti voimassa enintään 18. tammikuuta 2033 asti, vaikka korttiin olisi merkitty tätä myöhempi voimassaoloaika, kertoo liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylläpitämä ja viimeksi 14. huhtikuuta 2021 päivitetty Ajokortti-info.

Ilta-Sanomat julkaisee vuodenvaihteessa uusintoina kuluneen vuoden eniten lukijoita kiinnostaneita juttuja. Oheinen ajokorttiuutinen julkaistiin 21. huhtikuuta 2021.

Lisäksi, jos sinulla on kuorma- tai linja-auton ajo-oikeus ja muutat ennen kyseistä päivämäärärajaa myönnettyä ajokorttiasi millään tavoin – esimerkiksi hakemalla uutta korttia vaikkapa nimenmuutoksen tai katoamisen vuoksi tai suorittamalla vaikkapa auto- tai hevostrailerin vetämiseen vaadittavan ns. pikku-E:n, ajokortin voimassaolo lyhenee reilusti vielä tästäkin.

Kyseinen lisälyhennys johtuu siitä, että ennen 19.1.2013 myönnettyjen ajokorttien ns. kaksoiskappaleet ovat nykylain mukaan voimassa kaikissa C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ja DE -luokkien ajo-oikeudet sisältävissä tapauksissa vain viisi vuotta kerrallaan.

Kansalaisen ei myöskään ole mahdollista uusia ajokorttiaan vain osittain eli ainoastaan yhden korttiluokan osalta, eli C- ja D-oikeuksien uusimisen yhteydessä myös muiden kortin osoittamien ajoluokkien kuten A:n ja B:n voimassaoloajat muuttuvat yhtä lyhyiksi.

Käytännössä nykyinen ajokorttilainsäädäntö tarkoittaa siis esimerkiksi sitä, että jos sinulla on vaikkapa BC-luokan ajokortti jossa on viimeinen voimassaolopäivä 25. huhtikuuta 2047 ja tilaat nyt kadonneen tilalle uuden kortin, on uusi ajokortti voimassa viiden vuoden säännön mukaan eli ainoastaan vuoteen 2026 asti.

Ajokortin uusiminen on aina ajokortin haltijan omalla vastuulla, mutta Traficomin mukaan viranomainen pyrkii muistuttamaan kansalaisia uusintatarpeesta noin neljä kuukautta ennen kunkin kortin voimassaolon päättymistä.

