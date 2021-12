Suurimman säästön kuittaaminen edellyttää käytännössä edullista kotilatausta tai vastaavaa järjestelyä. Sähköauto on lisäksi käytettynäkin yhä melko kallis, eli samalla rahalla saa jopa aivan uuden bensiiniauton.

Tekniikan Maailma -lehti on vertaillut keskenään kolmea uutta 15 690-16 991 euroa maksavaa bensiinimoottorista pikkuautoa sekä käytettyä, 17 800 euron hintaista Renault Zoe -täyssähköautoa.

Testi sisältää myös joukon käyttökustannusvertailuja, joiden osalta sähköauto loistaa ennen muuta käyttökustannusten liikenne-energiaosuudessa.

Mukana olleet autot olivat vuoden 2017 Renault Zoen ohella -21 mallin Suzuki Swift 1,2 Dualjet 2WD GL CVT Hybrid Limited, Dacia Sandero TCe 90 aut Comfot sekä Kia Picanto 1,2 EX AMT 5P.

TM:n mittausten ja laskelmien mukaan täyssähköisellä Renault Zoella ajamisen energiakustannukset veivät kuluttajan lompakosta vain 2,80 euroa sadalta kilometriltä, kun autoa ladattiin 0,15 e/kWh hintaisella kotitaloussähköllä, jossa ovat mukana myös verot ja siirtomaksut.

Vastaavilla uusilla bensiiniautoilla polttoaineesta joutui maksamaan huomattavasti enemmän, eli 8,10-12,60 euroa per 100 km.

Vertailussa 95E10-polttoaineesta käytettiin 1,80 euron litrahintaa.

Rahassa mitattuna Zoe-täyssähköautolla säästää TM:n mukaan maantieajossa kaikkiaan noin 3 500 euroa ja kaupunkiajossa jopa yli 5 000 euroa, kun ajomäärä on testissä oletun mukaisesti yhteensä 60 000 kilometriä ja verrokkina siis vastaava upouusi pieni bensiiniauto.

Ylläpitokulujen eli huoltojen, vakuutusten, rengaskulujen ja vuotuisten verojen osalta täyssähkö-Renaultilla ajaminen oli yhteensä suunnilleen saman hintaista kuin vertailun bensa-autoilla.

Käytetyssä Renault Zoe -sähköautossa on ensirekisteröinnistä laskettava neljän vuoden ja 100 000 km:n täystakuu, joista kaksi ensimmäistä vuotta on ilman kilometrirajaa. Zoen ajoakun takuu on puolestaan 8 vuotta/160 000 km.

TM huomauttaa esimerkiksi ajoakkujen uusimista pohtiville, että käytetyssä autossa on säännönmukaisesti heikompi takuuturva kuin aivan uudessa vastaavassa.

Lisäksi käytettyä autoa ostaessa kannattaa paneutua erityisen hyvin mahdollisimman hyväkuntoisen ja muutenkin juuri omia toiveita vastaavan autoyksilön valintaan.