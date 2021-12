Lataushybridien ja täyssähköautojen tarkastaminen on Tullille hankalaa ja aiheuttaa paitsi henkilövahinko- myös kustannusriskejä.

Kuvan autosta löytyi purettaessa huumausainekätkö. Suuriksi paisuvien korvausuhkien vuoksi tullilla on Ylen mukaan iso kynnys purkaa erityisesti aivan uusia ja ilmiselvästi kalliita ajoneuvoja.

Ajoakullisten autojen purkaminen salakuljetettua tavaraa etsittäessä voi olla Tullille pahimmillaan jopa tekemätön paikka, sillä kaikkiin auton komponentteihin ei välttämättä päästä enää tullissa käsiksi, kertoo Yleisradio.

Tämä johtuu muun muassa siitä, että sähkö- ja hybridiautojen ajoakuissa ja sähkölaitteissa on varsinkin asiaa vähemmän tuntevalle purkajalle hengenvaarallisia jännitteitä.

Lue lisää: Älä tee tätä kotona! Mikko avasi Nissan Leafin ajoakun – tällainen näky paljastui

Lisäksi monet sähköauton erikoiskomponentit kuten ajoakku ovat rakenteeltaan sellaisia, ettei niitä ole suunniteltu tavallisen autonasentajan purettaviksi.

– Ensimmäisenä pitää olla tieto, että kyseessä on nimenomaan hybridi- tai sähköauto. Sen lisäksi pitää ymmärtää, että autossa on erilaisia komponentteja, joissa on korkeajännitettä. Pitää osata olla koskematta tiettyihin paikkoihin, Vaalimaan tullin tullitarkastaja Pekka Aho kertoo uudesta tilanteesta Ylelle.

Lue lisää: Ensimmäiset kiinalaiset taksiautot on otettu ajoon Suomessa – näin välitysfirman pomo perustelee hankintaa

Tullille autojen purkaminen on ongelmallista myös siksi, että jos puretusta autosta ei löydykään etsittyä kiellettyä tavaraa, tulli on aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen.