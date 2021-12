Ensimmäiset viidennen sukupolven Kia Sportage -mallit ovat lipumassa tuotantolinjalta kohti myyntisaleja. Ilta-Sanomat tutustui räntäisessä Münchenissä Kialle tärkeään malliin, joka saapuu Suomeen vielä ennen joulua.

Kia Sportagen keula on muuttunut aggressiivisemmaksi. Bumerangimaiset led-valot ja jäähdyttimen säleikkö vaikuttavat ensinäkemältä onnistuneilta.

München, Saksa

Vuonna 1993 esitellystä Sportagesta on valmistettu nyt ensi kerran varta vasten eurooppalaisille markkinoille suunniteltu malliversio.

Mitä se erityinen eurooppalaisuus sitten on? Auto on ainakin poistuvaa mallia tilavampi. Eurooppalaisia teitä ajatellen uuden sukupolven elektronisesti ohjattu jousitus tarjoaa ajomukavuutta reaaliaikaisen vaimennuksen ansiosta, Kia summaa.

– Iskunvaimentimien säädöt, ohjaus ja matkustusmukavuus... ne eroavat siitä, mitä Kia on Yhdysvalloissa ja Aasiassa, tiedotuksesta ja suhdetoiminnasta Euroopassa vastaava Oliver Strobach kertoi IS:lle.

Kia korostaa myös uuden Sportagen ulkokuoren muotoilua ja sisätiloja, jossa hallitsevana elementtinä on EV6-sähköautosta tuttu, integroitu kaareva näyttö.

Käytettävyyttä kasvattaa 30 millimetriä kasvanut pituus, minimaalisesti vain yhden senttimetrin kasvanut akseliväli (nyt 2 680 mm), mutta varsinainen näkyvä kehitys paljastuu polttomoottoriversioiden takaluukuista: 591 litran tavaratila (+88 litraa) laajenee tarvittaessa 1 780-litraiseksi.

Sportagen ohjaamo muistuttaa nyt Kia EV6:n vastaavaa.

Ajo-ohjelmia ovat oletusarvoinen Eco ja lisäksi Sport. Uusi maastoajotila-asetusvalikko mahdollistaa ainakin teoriassa Sportagen viemisen aiempaa vaikeakulkuisimmille teille.

Sportagen osuus merkin jäsentenvälisissä on peräti 26 prosenttia. Suomessa Sportagen kanta on lähes 10 000 kappaletta. Täysin uudistuneeseen malliin kohdistuu Suomessakin suuria odotuksia, sillä Slovakian Zilinassa valmistettava Sportage on Kian tärkein lanseeraus ensi vuonna, sanoo merkin Suomen-brändilähettiläs Rami Kittilä.

Mallisto on varsin laaja, sillä se kattaa polttomoottorimallien lisäksi niin kevythybridit, hybridit kuin ladattavat hybriditkin – ja hybridit myös nelivetoisina.

Hybridiversioita on kolme. Ladattavan hybridin voimalinjana on 1,6-litrainen bensiiniturbomoottori, 66,9 kW:n sähkömoottori ja 13,8 kWh:n akusto. Voimanlinjan tuottama kokonaisteho on 265 hevosvoimaa. CO2-päästöt ovat 31 g/km.

Hybridiversion voimanlähteenä on 1,6-litrainen bensiiniturbomoottori, 44,2 kW:n sähkömoottori sekä 1,49 kWh:n akusto. Järjestelmän tuottama kokonaisteho on 230 hevosvoimaa.

Kolmas hybridiversio on kevythybridi, joka on saatavana sekä bensiini- (150 hv) että dieselmoottorin (136 hv) kanssa.

Uuden Kia Sportagen hinnat julkistetaan Suomessa 15. joulukuuta.