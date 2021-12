Mercedes-Benz EQS on merkin ensimmäinen varta vasten sähköautoksi suunniteltu malli. Voiko tästä merkittävästi parantaa?

Mitä! Onko S-sarjasta tullut sähköversio?

Näillä sanoilla jälkikasvu silmäili 5,2-metriä pitkää, ilmeistä haaveittensa täyttymystä.

Vastaus kysymykseen kuuluu ”on” ja ”ei”.

Mercedes-Benz EQS:ssä kirjainyhdistelmä EQ perustuu englanninkielisiin sanoihin Electric Intelligence (”sähköinen älykkyys”). Se on samalla saksalaisvalmistajan sähköisen liikkuvuuden älykästä huomispäivää rakentava alabrändi.

S-kirjain viittaa merkin suureen ja ylelliseen huippumalliin, mutta EQS on alusta alkaen suunniteltu sähköautoksi, joten tarkkaan ottaen kyse ei ole S-sarjan sähköistetystä versiosta.

Sähköautojen tapaan EQS:n keula on umpinainen. Aerodynamiikan optimoinnin (ilmanvastuskerroin vain 0,20 cd!) vuoksi auton keulapellin suunnittelussa on vältetty ylimääräisiä saumoja. Avaaminen kannattaa jättää huollon huoleksi.

Näin ollen tuulilasin pyyhkijän neste tankataan vasemman renkaan yläpuolisesta pikkuluukusta.

Ilmanvastusta pienentävät myös selväpiirteiseen kylkilinjaan uppoutuvat ovenkahvat sekä takavalojen sivureunoihin jätetyt lähes näkymättömät nypykät. Hienosäätö tuntuu kulutuksessa. WLTP-syklin mukainen arvo on pieni, vain 15,6–19,8 kWh/100 km.

EQS-knoppitietoa: ensi kerran Mercedes-Benzissä on peräti kuuden sivuikkunan optimoitu tiivistys.

Ilta-Sanomien ensitestissä oli alkusyksystä kahdella sähkömoottorilla varustettu EQS:n kalliimpi nelivetoversio. Loppusyksyn viilenevässä säässä testattu takavetoinen malli ajoi aika lailla saman asian. Oikeastaan mistään oleellisesta ei tarvitse tinkiä, jos valitsee edullisemman takavetomallin.

Akkuvaihtoja on kaksi, joista suurempi, nimelliskapasiteetiltaan 107,8 kWh:n litium-ioniakusto on yhtäläinen nelivetomallin kanssa. Pienemmän koko on 90 kWh.

EQS:n WLTP-mitattu toimintamatka on jopa 785 kilometriä. Suomen vakiovarustelulla pisin toimintamatka yhdellä latauksella on 756 kilometriä, koska tänne tuotavissa yksilöissä on esimerkiksi Saksaa korkeampi vakiovarustetaso.

Kahvoja ei tarvitse kaivaa esiin, vaan ne ikään kuin irtoavat kyljistä, kun avaimen kanssa lähestyy autoa. Sadesäällä niiden toiminnassa ei ollut valittamisen aihetta. Kahvat joutuvatkin todelliseen testiin vasta, kun talven tuimimmat tuiskut koettelevat käytettävyyttä.

Kun mittaristo ilmoittaa latauksen tarpeesta, kymmenen prosentin varauksesta akku täyttyy äkäisimmillään 80 prosenttiin noin puolessa tunnissa. EQS ottaa vastaan enintään teoreettista 200 kW:n latausta.

EQS:n navigaattori helpottaa kuljettajan toimintamatkafobiaa asettamalla reitin varrelle optimaaliset latauspaikat. Järjestelmä laskee jopa ennakoidut latauskustannukset. Ei liene mahdotonta, että seuraavassa kehitysvaiheessa tietokone kertoo, ovatko kyseiset latauspisteet vapaina tai ylipäätänsä toiminnassa.

Ohjaamosta Mercedes-Benz ei ole laatinut useille sähköautoille ominaista pelkistämisen ylistyslaulua, vaan kolmesta suuresta näytöstä koostuva integroitu hyperpaneeli lyö päin näköä kyselemättä. Takavetoisessa versiossa se on lisävaruste, mutta kuka haluaisi jäädä ilman 1,4 metriä leveää, liki kymppitonnin arvoista hyperscreeniä?

Näyttöjen sisältämä yltäkylläisyys syö yllättäen käytettävyyttä varsin vähän. Kakkoskuski voi matkan aikana paitsi avustaa kuljettajaa myös harrastaa omiaan edessä olevalla näytöllään.

Ajateltua käytettävyyttä edustaa keskipaneelin alle jäävä avoin tila, joka saa kiitosta pienelle käsilaukulleen paikkaa etsivältä.

Koeajossa olleen auton hinta oli lisävarusteineen 139 580 euroa. Hintaan sisältyy muun muassa ylellinen, 141 senttimetriä leveä hyperscreen-paneeli.

EQS:n vakiovarusteisiin kuuluvat muun muassa ilmajousitus ja mukautuva iskunvaimennus, Liikkeelle lähdettäessä ulkopuolinen tarkkailija voi havaita, että autossa on nelipyöräohjaus, sillä takapyörät kääntyvät 4,5 asteen kulmassa. Lisärahalla saa kääntökulmaksi 10 astetta, mikä edistää auton käsiteltävyyttä monin tavoin. Esimerkiksi kääntöympyrä kutistuu kummasti.

Viileä syksysää ja ajorupeamat moottoritiellä nostivat kulutuksen yli WLTP-arvon.

MBUX-järjestelmä tarjoaa optimaaliset latauspaikat pitkää matkaa suunniteltaessa.

Takaistuimen tarjoama istuma-asento ei vastaa täysin odotuksia, mutta etuistuimilla mahdollista tyytymättömyyttä voi lääkitä esimerkiksi erilaisilla hieronnoilla. Varsinkin pitkällä matkalla istuinkinetiikkatoiminto tarjoaa matkatekoa piristävän hetkisen.

Takaistuin ei anna odotettua reisitukea ainakaan keskimittaiselle miehelle, mutta tilaa riittää ja ovet aukeavat riittävästi.

Kaupunkibulevardilla lipuva EQS on näyttävä laitos, mutta omimmillaan auto on pitkän matkan taittajana. Tien karkeudet välittyvät hädin tuskin matkustamoon. Suhinoista puhumattakaan.

Jos kuitenkin matkustamossa kaivataan ääntelyä, Burmesterin äänentoistojärjestelmän kautta voi vyöryttää avaruudellista äänimaailmaa, joka elää auton nopeuden ja ajotavan mukaisesti.

Valtavan, pitkänomaisen tavaratilan ansio ja samalla mahdollisesti myös ongelma on sen syvyys.

Jos autolla ajaminen tuntuu joskus työltä, EQS:n puikoissa tunnelma on kuin aurinkoisena lomapäivänä. Herkkä ohjaus tuntuu tarkalta. Ainoat työläät hetket osuvat ahtaisiin koloihin peruutettaessa, sillä voimapolkimen vaste reagoi madellessa hiukan kulmikkaasti.

EQS on huippuhieno auto, joka onnistuu piilottamaan osan loistostaan umpinaiseen muovimaskiin ja oikeaa S-sarjalaista pelkistetympään takaistuinosastoon. Istumismukavuus ei takapenkillä ole parasta S-luokkaa, mutta kauheasti ei voi valittaa, kun oikoo esteettä koipiaan kohti keulaa ja nauttii ylellisestä kulusta.

Lue lisää: Ensitesti: Mercedes-Benzin uusi sähköauto on ykkösluokan esitys – tosin takaistuimella voi tulla ikävä S-sarjan ylellisyyttä

Tekniikka Mercedes-BEnz EQS 450+ Moottori jatkuvaherättäinen sähkömoottori taka-akselilla, 245 kW (333 hv), 568 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 6,2 s, huippunopeus 210 km/h CO2-päästöt 0 g/ km Ajoakku 107,8 kWh Latausaika 15 min pikalataus 300 km, 31 min 10-80% Toimintamatka 756 km Voimansiirto A, takaveto Mitat p 5 216, l 1 926, k 1 512 mm, akseliväli 3 210 mm, omamassa 2 480 kg, tavaratila 610-1 770 l Hinta 118 316 euroa Kiitämme Pitkää toimintamatkaa Hyperscreenin näyttävyyttä ja toiminnallisuutta Hiljaista ja rypytöntä ajotunnelmaa Moitimme Varauksin takaistuimen tarjoamaa istuma-asentoa Ryömintäajon tahmeutta

