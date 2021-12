Ajoneuvomatkailun suosio on kasvanut huimasti viime vuosina, eikä kulunut vuosi ole poikkeus.

Marraskuun loppuun mennessä tänä vuonna Suomessa on rekisteröity 3 149 uutta tehdasvalmisteista matkailuajoneuvoa. Se merkitsee edelliseen vuoteen verrattuna yli 25 prosentin kasvua.

Tehdasvalmisteisia matkailuautoja on rekisteröity jo 2 113 kappaletta (+27 %). Matkailuvaunuja on rekisteröity 1 036 kpl (+22 %).

Tehdasvalmisteisten retkeilyautojen määrä on tänä vuonna marraskuun loppuun mennessä 707 kappaletta. Osuus on yli 33 prosenttia kaikista rekisteröidyistä tehdasvalmisteisista matkailuautoista, ja kasvua edelliseen vuoteen on syntynyt liki 58 prosenttia.

Lue lisää: Sekä uusien että käytettyjen matka-ajoneuvojen kauppa käy yhä kuumana – ostajan olisi hyvä pohtia ainakin näitä perusasioita

Alan uutuuksiin voi tutustua Caravan-messuilla 21.–23.1.2022 Helsingin Messukeskuksessa. Mukana on noin 30 eri merkin tuotteita.

Lue lisää: Matkailuauton korkeat rengaspaineet saattavat yllättää – EU-merkintä kertoo pidosta ja taloudellisuudesta

Lue lisää: Matkailuauton ostanut yritti maksattaa omat virheensä myyjällä – pakkanen paljasti heikoimman lenkin