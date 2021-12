Pieni osa autoilijoista saa tuntuvia säästöjä 1. tammikuuta alkaen

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvo laskee ensi vuoden alussa.

Kolmisen prosenttia Suomen autokannasta on työsuhdeautoja.

Valmisteilla oleva etuus täydentää tämän vuoden alussa käyttöön otettua täyssähköisten työsuhdeautojen veroetuutta.

Uusi veroetuus koskee työsuhdeautoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat 1–100 g/km (WLTP). Työsuhdeauton autoedun perusarvosta tehtävän vähennyksen suuruus on 85 euroa kuukaudessa. Alennus on määrältään puolet tämän vuoden alussa voimaan astuneesta täyssähköautojen verotusarvon alennuksesta (170 euroa/kk). Alennuksen saavat käyttövoimasta riippumatta kaikki päästörajan alittavat työsuhdeautot.

Etuutta ei ole rajattu, vaan se koskee sekä käyttöetua että täyttä autoetua. Alennuksen ehtona on, että vähäpäästöinen ajoneuvo on ensirekisteröity vuonna 2021 tai sen jälkeen. Alennus astuu voimaan 1. tammikuuta 2022 ja se on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Verohallinto on lisäksi valmistellut vähäpäästöisten autojen vapaan autoedun käyttökustannusten arvoon vähennyksen, joka kompensoi ladattavien hybridien ja kaasuautojen alempaa käyttökustannusta. Vapaan autoedun perusarvosta vähennetään seuraavat vähennykset:

› kilometriltä 0,08 euroa tai 120 euroa kuukaudessa, jos auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö (vähennys on sama kun vuonna 2021)

› kilometriltä 0,04 euroa tai 60 euroa kuukaudessa, jos auton käyttövoima on sähkö ja moottoribensiini, sähkö ja dieselöljy tai metaanista koostuva polttoaine (uusi vähennys, joka tulee voimaan vuonna 2022)

Jälkimmäinen alennus koskee käytännössä lataushybridejä ja kaasuautoja. Vähennys ei koske ns. täyshybridejä ja kevythybridejä, joita ei ole mahdollista ladata ulkoisesta lähteestä, sillä näiden autojen polttoaineenkulutus on otettu huomioon keskimääräisen bensiini- ja dieselkäyttöisen auton kulutusarvojen laskennassa.

