Sähköautoilijoiden kiirelähdöt latureilta aiheuttaneet jo toistakymmentä kallista onnettomuutta

Tiettävästi pääasiassa vahingossa hajotetut pikalaturit ovat aiheuttaneet kustannuksia ja murheita sekä niitä käyttäville sähköautoilijoille että laitteita ylläpitäville ja omistaville latausoperaattoreille.

Erityisesti jäykät ja kohmeiset kaapelit ovat jääneet helposti kantamaan ja koukkuun kiinni. Kuvan 50 kW pikalatausaseman karkea hintahaarukka on 20 000 - 40 000 euroa

Jo kaksinumeroinen määrä kalliita julkisia pikalatureita on hajonnut osin hyvinkin pahasti, kun latausasemilta on poistuttu huolimattomasti, kertoo asiasta huolestunut Sähköautoilijat ry.

Yhdistys on saanut asian tietoonsa useilta eri latausoperaattoreilta.

Käytännössä tapaukset ovat toistaneet kaavaa, jossa laturin maassa roikkuva kaapeli on päässyt lataajalta epähuomiossa vetokoukun ja auton puskurin väliin.

Lue lisää: Bensa-auton pysäköiminen sähköauton paikalle johti riitaan – kuudenkympin maksu rapsahti lopulta kokonaan fossiiliautoilijalle

Kun latauspistoke on latauksen päätteeksi palautettu julkiseen latauslaitteeseen ja autolla on lähdetty liikkeelle, vetokoukkuun kiinni jäänyt paksu kaapeli on repeytynyt osin tai jopa kokonaan irti ja rikkonut samalla myös teholatauslaitteen muita komponentteja.

Tapaukset ovat koskeneet tyypillisesti kuvan kaltaisia kiinteällä kaapelilla varustettuja pikalatausasemia, joissa latausjohto makaa osin maassa. Aiheutuneet kustannukset ovat olleet tiettyjen yksittäisten latureiden osalla huomattavia.

Kaikkiaan tapauksissa on hajonnut lukuisia kymmenien tuhansien eurojen arvoisia pikalatauslaitteita, arviolta yhteensä kuusinumeroisen summan edestä.

Vahingoissa osallisena olleita autoilijoita ei tiettävästi ole juurikaan tavoitettu tai ainakaan saatu vahingoista vastuuseen. Onnettomuuksissa on ollut mukana sekä täyssähkö- että lataushybridiautoja.

Lue lisää: Tuhansien eurojen riita uudesta sähköautosta: Sulakekoko ei riittänyt ja lataaminen venyi yllättäen melkein vuorokauden mittaiseksi

Tapaukset ovat aiheuttaneet ongelmia myös Suomen julkisen latausverkoston kattavuuteen, sillä uuden laitteen tilaaminen ja asentaminen on saattanut kestää komponenttipulasta johtuen jopa yli vuoden.

Kaapelivahinkoja on tapahtunut varsinkin talviaikaan, kun johdot ovat olleet kesäaikaa jäykempiä käsitellä ja osin myös lumen peitossa.