Tässä on vihdoin sähkö-Toyota! Akkutakuu jopa miljoona kilometriä

Ensitutustuminen: Toyotan ensimmäinen täyssähköauto saapuu Suomeen ennen juhannusta.

Toyota haluaa 2020-luvun edetessä olla entistä innovatiivisempi ja ketterämpi. Samalla autoilun tulevaisuus nähdään japanilaisjätin silmissä ennen kaikkea mahdollisuutena laajentaa eri mallien tarjontapalettia.

Yhtiön suuret linjat nojautuvat jatkossa erityisesti sähköistymiseen, hiilineutraaliuteen ja vetytalouden mahdollistamiin uusiin innovaatioihin. Yhteistyötä Toyota tekee jatkossa eurooppalaisten BMW:n ja Stellantisin, mutta myös japanilaisten Subarun, Suzukin ja Daihatsun kanssa.

Suurin Toyotan uutinen ensi vuotta ajatellen on ehdottomasti se, että nyt sen sähköautokin alkaa jo olla valmis. Monet hihkaisevat varmasti ”vihdoin!”

bZ4X on noin 4,7-metriä pitkänä ja reilut 1,6 metriä korkeana varsin tavanomainen ulkomitoiltaan. Autoon saa myös vetokoukun.

Keulan valojärjestely on bZ-mallistossa uudenlainen. Se on saanut nimekseen ”hammerhead”.

Kauan odotettu malli on nimeltään bZ4X. Se on kehitetty yhteistyössä Subarun kanssa. Subarun sisarmalli on hieman luontevammin nimeltään Solterra. Toyotan bZ4X valmistuu uudelle e-TNGA perusrakenteelle, ja sen maastokyvykkyys on Toyotan mukaan parempaa kuin RAV4:ssä, lähestyen jopa Land Cruiserin off road -kykyjä. Neliveto on kehitetty yhdessä Subarun kanssa, joka tunnetusti osaa valmistaa nelivetoisia autoja. Auto tulee saataville niin etu- kuin nelivetoisena.

Erikoisesti nimetty uutuus on Toyotalle eräänlainen pilottihanke, sillä sitä seuraava upouusi bZ-tuoteperhe laajenee merkittävästi. Uusia bZ-malleja on luvassa kaikkiaan seitsemän nopeassa aikataulussa. Kyse ei siis ole pelkästään yhden mallin esittelystä vaan paljon enemmästä. Toyotan omin sanoin se ei ole koskaan halunnut vähätellä täyssähköautojen tärkeyttä, vaan kyse on koko ajan ollut ajoituksesta.

Toyota bZ4X tehdään uudelle e-TNGA -perusrakenteelle.

Nyt aika on siis kypsä myös sähkö-Toyotalle. Muotoilussa mennään taatulla Toyota-ilmeellä, jossa bZ4X:n keulaa hallitsee valoryhmittelyn uusi hammerhead-tyylittely.

Muutoin autossa on paljon samoja teräväreunaisia viitteitä kuin RAV4:ssä, mutta hieman sulavammassa muodossa. Ovatko bZ4X:n kyljissä eri suuntaan seilaavat pokkaukset tyylikkäät vai eivät, päättäköön jokainen itse tykönään. Joka tapauksessa sisällä bZ4X:ää hallitsee Toyotalle ominainen, hieman arkisen harmaa tunnelma.

Ensitestituntumalta vaikuttaisi kevyestä harmaudesta huolimatta siltä, että perusasiat ovat kohdillaan niin kuljettajan kuin tilojenkin osalta. Takaistuimella on sähköautojen tapaan hienosti jalkatilaa, mutta istuin on sen verran matalalla, että siitä seuraa selkeä reisituen puute. Tavaratilan koko on kunnollinen.

Ajamaan Toyotan uutuutta ei vielä päästy, mutta tehdas lupaa sähköauton ajoakun kestävyyden kanssa hermoileville, että akusto kestää vähintään 10 vuotta 70 prosentin kapasiteetissa. Todellinen takuun tavoite suunnitteluvaiheessa on ollut tätäkin korkeammalla, eli 90 prosentissa. Toyotan osaamisen akkujen kanssa tietäen on hyvinkin mahdollista, että jälkimmäinen lukema on lopulta lähempänä käytännön todellisuutta.

Ohjaamo on harmaa mutta perustoimiva.

Toyotan luotto tuotteeseensa on peräti niin kova, että auton akkutakuu on laajennettavissa miljoonaan kilometriin akkuturvaohjelman avulla. Tällöin auto tarkastetaan vähintään vuosittain, mutta varsinaisia lisäkuluja ei omistajalle synny.

Japanissa valmistetun ajoakun kapasiteetti on bZ4X:ssä 71,4 kWh, sama kuin Solterra-sisaressa. WLTP-toimintamatkaksi on mitattu enimmillään noin 450 kilometriä, mutta viralliset lukemat ovat vielä vahvistamatta. Autossa on eurooppalaisittain yleisin CCS-latausyhde, ja auto voi hyödyntää enimmillään 150 kilowatin lataustehoa.

Takana on runsaasti jalkatilaa, mutta istuinosa on matalalla. Se ei tiedä reisituelle hyvää

Aivan uusina ominaisuuksina Toyotaan tulevat saataville etäpysäköinti, uusi One Motion Grip -ohjausvarsi (ei -pyörä) ja aurinkosähköpaneeli kattoon. Sen avulla voidaan saavuttaa vuositasolla jopa 1 800 kilometriä lisää toimintamatkaa, kun lisälaitteisiin tarvittavaa energiaa saadaan suoraan auringosta.

Tavaratila on 452 litrallaan kohtuullisen kokoinen

Vaikka bZ4X aloittaakin Toyotalle uuden sähköautokauden, aikoo Toyota tuottaa jatkossakin kaikille käyttäjille soveltuvia muitakin energiatehokkaita voimalinjoja. Yhtiön strategia on siis jatkossa ”jokaiselle jotakin”. Suomeen uusi bZ4X saapuu vielä ennen juhannusta, ja auton hinnat saadaan hämmästeltäviksi pian itsenäisyyspäivän jälkeen.

Tekniikka Toyota bZ4X EV 160 AWD Latausyhde on Euroopassa yleisintä tyyppiä CCS. Moottori sähkömoottorit etu- ja taka-akseleilla, 160 kW (217 hv), 336 Nm Suorituskyky 0–100 km/h 7,7 s, huippunopeus 160 km/h Toimintamatka 450 km Latausnopeus 6 h 30 min (11,0 kW) Ajoakku 71,4 kWh Kulutus vahvistamatta CO2-päästöt 0 g/km Voimansiirto A, neliveto Mitat p 4 690, l 1 860, k 1 650 mm, akseliväli 2 850 mm, omamassa 2 005 kg, tavaratila 452 l Hinta vahvistamatta

