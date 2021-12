Škodan kompaktikokoinen katumaasturimalli Karoq tuli siihen ikään, että jotain piti tehdä sen ulkoasulle. Oheisista kuvista näkyy uusi ilme.

Škoda turvaa Karoqin suosiota muokkaamalla hiukan auton muotoja. Keulassa jäähdyttimen säleikön koko on kasvanut.

Karoqin keulasta löytyy aiempaa leveämpi, kuusikulmainen jäähdyttimen säleikkö ja uudistetut ajovalot.

Autoon on myös tarjolla uutta tekniikkaa, kuten Matrix led-ajovalot ja kattavampi valikoima edistyksellisiä avustinjärjestelmiä.

Peräpäässä erottuvat uudet takavalot ja uudenlainen takaspoileri, jolla on uuden muotoilun lisäksi haluttu pienentää osaltaan CO2-päästöjä.

Mallisuudistuksessa on tarjolla uudistuneita moottoreita: Volkswagen-konsernin Evo-sukupolven kaksi dieselmoottoria ja kolme bensiinimoottoria tarjoavat tehoa 81 kilowatista (110 hv) 140 kW:iin (190 hv). Bensiinimoottori 2.0 TSI (140 kW/190 hv) on saatavilla vain nelivetoiseen Sportline-malliversioon. Dieselmoottori 2.0 TDI (110 kW/150 hv) on saatavilla etu- ja nelivedon yhteyteen. Valmistajan tiedote ei viittaa mitenkään siihen, että Karoq saisi voimalinjaansa sähköä.

Sportline-version ohjaamo näyttää nyt tällaiselta.

Škoda esitteli Karoqin vuonna 2017 toisena katumaasturimallinaan. Karoqia on myyty yli puoli miljoonaa kappaletta, mikä tekee siitä yhden merkin kivijaloista.